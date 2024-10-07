美就業意外大好 美債開始為「經濟不著陸」繫好安全帶

近幾個月來，美國經濟「無著陸」──即經濟持續成長、通膨復燃及聯準會（Fed）幾無降息空間的情境，基本上已不再是債券市場的話題。不過，一份強勁的就業報告，卻讓此情境重上檯面。

最新數據顯示美國呈現六個月來最高的就業成長、失業率意外下降，薪資也上揚，導致美國公債殖利率飆升，投資人也立即改變下個月可能降息2碼（0.5個百分點）的押注。

對原本以為經濟成長放緩、通膨溫和、積極降息的交易者來說，無疑是一次劇烈的調整。他們原本大舉投資於對Fed利率敏感的短期美債，但周五的報告卻重啟經濟過熱的疑慮，打破2年期公債殖利率推至多年低點的反彈走勢。

DWS美洲固定收益部主管卡特蘭博（George Catrambone）說：「隨市場反映了較少降息次數，痛苦的始終是短期利率。接下來可能發生的情況是，Fed不再進行降息，或實際上不得不再次升息。」

朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）和伊爾艾朗在內的多位知名投資人和經濟學家警告，Fed不應被市場對低利率的預期或自身的預測所局限。伊爾艾朗提醒「通膨尚未消退」。前財政部長桑默斯在X平台上表示，「無著陸」和「硬著陸」都是Fed會必須因應的風險，並稱上個月的大幅降息是「一個錯誤」。

Brandywine Global Investment Management的投資組合經理Tracy Chen說：「現在應該不會考慮降息50個基點。」「Fed的寬鬆政策和中國的刺激措施增加了經濟不著陸的機率。」

交換契約交易員如今預料Fed在11月開會將寬鬆24個基點，這表禦0.25個百分點的降息不再視為理所當然。到2025年10月，市場消化了總計150個基點的寬鬆預期，低於9月底預料的200個基點。

債券買氣於是被澆了一盆冷水。美國10年期公債殖利率自上月Fed開會以來已上升超過30個基點，首度接近4%，這是自8月以來首見情況。

如此轉變也顛覆了最近流行押注Fed急進寬鬆的策略：即所謂的曲線陡峭化。在這種策略中，交易員押注短債表現優於長債。然而，上周2年期殖利率上升了36個基點，創下2022年6月以來最大增幅。2年期殖利率達到3.9%，僅比10年期公債低了6個基點，縮小9月底22個基點的差距。

市場再度聚焦於通膨，本周公布的消費者物價報告因此備受關注。Fed理事Christopher Waller曾表示，他在9月18日政策會議前不久獲得的通膨數據最終促使他支持降息2碼。

從目前市場已反映的情況來看，投資人仍將軟著陸情境做為基本預期。美國10年期公債通膨損益兩平率2.2%的水準，仍大致符合Fed的2%通膨目標。交換契約市場顯示，交易者預期Fed將在2027年大約2.9%的水準結束寬鬆周期，也符合一般視為中性水準的看法。

TCW全球利率聯合主管Jamie Patton認為，最新的就業數據尚不足以改變Fed堅持寬鬆路徑的必要性，因為包括離職率下降以及汽車貸款和信用卡違約率上升，可見勞動市場正在走弱，對經濟構成下行風險。

她說：「單一數據點不會改變我們對勞動市場整體走弱的總體觀點。」她表示，她利用周五的拋售機會買更多的2年期和5年期票據，增加曲線陡峭化的部位。「通膨疑慮復燃可能會阻止Fed降息」，但這也增加Fed將利率維持「過高過久」的風險，最終可能導致更大的經濟衰退。