本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（4日）全面上漲，道瓊指數再創新高，就業報告較預期強勁，增強了對美國經濟仍具韌性且能實現軟著陸的信心。不過，隨市場調校對聯準會（Fed）下次降息的押注，美國公債卻大跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美國就業報告較預期強勁 美股齊揚道瓊再創新高

那斯達克綜合指數上周五大漲1.2%，道瓊工業指數和標普500指數分別漲0.9%和0.8%，讓三大指數周線勉強保住漲勢。

費城半導體指數和台積電（2330）ADR上周五分別勁揚1.6%和0.9%，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳談話掃除人工智慧（AI）晶片供應延遲的疑慮，輝達一周來上漲2.9%，台積電ADR也漲1.8%。台積電ADR較台北交易溢價18.8%。

美國9月新增就業25.4萬人，比經濟學家預期高出逾10萬，前幾個月數字也上修，失業率降至4.1%，優於預期。

如此就業背景下，加上油價反彈，中國大陸大手筆刺激經濟，Fed若再寬鬆恐導致通膨復燃。

劍橋大學王后學院院長伊爾艾朗警告，這表示Fed對抗通膨還沒有結束。美國前財政部長桑默斯則表示，Fed在9月降息2碼是「錯誤」。華爾街重量級人士雅德尼（Ed Yardeni）大膽預言，Fed今年降息可能暫且打住。

彭博經濟學家認為，本周四公布的9月核心消費者物價指數可能維持在8月水準，進一步降低市場對下次利率決策會議降息的預期。

就業熱 Fed 下月降息2碼無望 美債殖利率周漲幅兩年來最大

美國短期和長期公債殖利率4日同步勁揚，周線升幅為兩年來最大，因為9月非農新增就業人數大幅超出預期，經濟「軟著陸」在望，降低聯準會（Fed）再大幅調降利率的必要性。期貨市場交易員如今認為，Fed下個月再次降息2碼（0.5個百分點）機率銳減至幾近於0%。

道瓊社報導，美國2年期公債殖利率4日竄升21.8個基點至3.929%，是8月26日來最高收盤水準。全周殖利率躍升36.7個基點，上回周線升幅這麼大是在止於2022年6月10日當周。美國10年期公債殖利率走高至3.968%，為近一年來最大單周漲幅。

標準普爾500指數今年市值增加8兆美元，財報季考驗將至

美企財報季本周開鑼，彭博行業研究預測，成份股第3季獲利成長預估成長4.7%，較7月預測的7.9%下降。分析師預估，強韌盈餘、企業庫藏股、經濟軟著陸及聯準會（Fed）降息等題材，將帶標普500指數今年衝破6,000點大關。

標準普爾500指數今已大約上漲20%，市值增加了8兆美元。

摩根大通（小摩）、富國銀行（Wells Fargo）及貝萊德（BlackRock）預定11日公布第3季財報，將為美股財報季揭開序幕。

沙國11月外銷原油「東升西降」

在交易員密切關注中東緊張情勢的發展之際，原油市場波動加劇，沙烏地阿拉伯對11月外銷油價的行動則是「東升西降」，上調賣給亞洲買家主力產品的官訂售價（OSP），至遠高於市場預期的水準，同時調降銷往美國和歐洲的所有品級原油價格。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）調漲11月銷給亞洲客戶的阿拉伯輕原油官訂售價，每桶調漲0.9美分，升至比阿曼／杜拜基準油價每桶溢價2.2美元的水準，調漲金額甚於彭博訪調交易員和煉油商預期的0.65美元。

國際油價上周五（4日）收漲，布蘭特原油期貨周線大漲逾8%，西德州原油漲9.1%，創將近兩年來最大單周漲幅，反映市場擔心中東戰事擴大。不過，隨著美國總統拜登尋求勸阻以色列不要將打擊目標對準伊朗的石油設施，上周五的油價漲幅收斂。

布蘭特原油期貨4日結算價報每桶78.05美元，再度逼近80美元價位；美國西德州原油期貨報每桶74.38美元。

港股漲幅全球領先 仍難掩對中國股票後勁的質疑之聲

陸股舉世無雙的大漲並未讓全球一些主要金融機構信服。包括景順、摩根大通資產管理、滙豐全球私人銀行與財富管理以及野村控股等機構的基金經理和策略師表示，在中國政府用真金白銀兌現其刺激承諾前，他們對這次反彈持懷疑態度，並擔心許多股票已經被高估了。

9月下旬以來，隨著一系列經濟、金融和市場支持措施重振了投資者信心，全球第二大經濟體的股票大幅上漲。恒生中國企業指數自9月初以來上漲逾30%，在彭博追蹤的超過90支全球股票指數中表現最佳。

景順香港及中國首席投資總監馬磊表示，「短期內，市場情緒可能會過度膨脹，但人們最終會回歸基本面」，「由於此次反彈，一些股票已經變得估值過高。「他表示，「這些股票缺乏基於其可能獲利表現的明確價值主張。 」