沙國11月外銷油價「東升西降」
在交易員密切關注中東緊張情勢的發展之際，原油市場波動加劇，沙烏地阿拉伯對11月外銷油價的行動則是「東升西降」，上調賣給亞洲買家主力產品的官訂售價（OSP），至遠高於市場預期的水準，同時調降銷往美國和歐洲的所有品級原油價格。
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）調漲11月銷給亞洲客戶的阿拉伯輕原油官訂售價，每桶調漲0.9美分，升至比阿曼／杜拜基準油價每桶溢價2.2美元的水準，調漲金額甚於彭博訪調交易員和煉油商預期的0.65美元。
沙國11月賣往亞洲的超輕原油官訂價格每桶也調漲0.5美元，升至比阿曼／杜拜基準油價溢價3.35美元，中級原油和重質原油的官訂售價則維持不變。
同時，Aramco調降11月銷往美國和歐洲的所有品級原油OSP，賣到西歐的阿拉伯輕原油官訂售價設定為比洲際交易所（ICE）的布蘭特油價每桶溢價0.45美元。
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