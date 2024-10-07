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以哈衝突一周年中東緊張升高 油價押注每桶衝100美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
在油市高度警戒以色列對伊朗飛彈攻擊的報復之際，交易員已在選擇權市場豪賭布蘭特油價可能漲破每桶100美元，比目前價位高出逾25%。路透
在油市高度警戒以色列對伊朗飛彈攻擊的報復之際，交易員已在選擇權市場豪賭布蘭特油價可能漲破每桶100美元，比目前價位高出逾25%。路透

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間的衝突將於今年10月7日屆滿一周年，在這段期間中東緊張始終未平息，還擴及紅海、黎巴嫩及伊朗，在油市高度警戒以色列對伊朗飛彈攻擊的報復之際，交易員已在選擇權市場豪賭布蘭特油價可能漲破每桶100美元，比目前價位高出逾25%。

伊朗支持的哈瑪斯去年10月7日跨境突襲以色列，引爆加薩走廊戰爭，致使加薩走廊深陷人道危機，背後同有伊朗撐腰的葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）以攻擊紅海商船聲援哈瑪斯，促使貨櫃航商繞道南非，黎巴嫩真主黨也持續以火箭攻擊以國北部。

以色列則運用情報優勢，陸續擊斃哈瑪斯與真主黨領袖，伊朗隨後以飛彈攻擊以色列，以國正在評估報復選項，國際油市高度警戒以國攻擊伊朗石油設施。

國際油價走勢
國際油價走勢

如今以哈衝突即將屆滿一年，全球各大城市在5日湧現上萬名支持巴勒斯坦、反對中東戰爭的示威者，包括約4萬名挺巴示威者在倫敦遊行，同時在巴黎、羅馬、馬尼拉、開普敦和紐約市也有數千人集會。以軍6日持續對黎巴嫩貝魯特南部及鄰近郊區發動猛烈轟炸。

分析師認為，以國攻擊伊朗石油設施的機率持續升高，包括經手伊朗約九成出口的哈格島。標普全球公司副董事長尤金認為，伊朗已暗示這次報復不會像4月那般的精準式打擊，目前所有跡象似乎都指向緊張升溫。

摩根大通分析師卡內娃指出，雖然石油產量足以支應當前需求，但世界各地庫存低迷，意味著任何供應干擾都可能造成重大影響。彭博資訊數據顯示，看多布蘭特油價的買權已激增至歷來最多，押注會漲破每桶100美元的活動尤其熱絡。

國際油價上周漲逾8%，但油市迄今還沒損失任何供應，漲勢主要為恐懼帶動。Again資本公司合夥人基爾德夫說，這也代表若供應真的遭逢損失，油價可能大漲，在部分情境下可能立刻每桶飆漲30美元。同時，大陸一系列刺激措施，推升經濟復甦支撐需求的預期。


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