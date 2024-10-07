印度卡位美太陽能市場

華府正加強打擊與北京當局有關係的太陽能業者，實質把中國大陸的太陽能產品排除於快速成長的國內太陽能產業之外，給予印度企業可乘之機，填補陸企留下的空缺。

英國金融時報（FT）報導，印度再生能源業者ReNew執行長辛哈說，隨著華府降低對中國大陸能源轉型商品的依賴，將為印度太陽能零組件帶來需求，「有一些多元化的需求，以綠能技術供應鏈來說，印度可望受惠於企業的『中國加一』策略」。

他說，在美國還在制定針對中國大陸太陽能面板的關稅措施之際，ReNew考慮從其印度太陽能工廠出口產品到美國。

中國大陸太陽能面板大量湧入市場，使全球太陽能產品價格降到歷史新低，美國為保護自家的太陽能產業，正研擬對進口太陽能產品加徵關稅。

美國商務部已公布考慮對東南亞四國太陽能電池出口商所課徵的初估關稅稅率，最高達293%，這四國是美國太陽能供應的主要來源，通常是來自陸企。