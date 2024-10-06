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黎巴嫩駐英大使爆料：納斯拉勒遭暗殺前不久同意停火3周

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒死訊被證實後，示威者9月28日在伊朗德黑蘭巴勒斯坦廣場參加反以色列抗議。法新社
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒死訊被證實後，示威者9月28日在伊朗德黑蘭巴勒斯坦廣場參加反以色列抗議。法新社

黎巴嫩駐英大使莫塔達（Rami Mortada）6日在英國天空新聞「特雷弗．菲利浦斯周日晨間秀」（Sunday Morning With Trevor Phillips Show）爆料，真主黨已故領袖納斯拉勒被暗殺前不久，已同意停火三周。但以色列數小時後似乎拒絕相關提議，繼續空襲黎巴嫩，真主黨也照常向以國發射火箭。

莫塔達是在「特雷弗．菲利浦斯周日晨間秀」被問及納斯拉勒遭暗殺前不久同意停火的傳聞是否屬實。他答道，「是的」，並說黎巴嫩政府也同意這項停火方案。黎巴嫩政府並非由真主黨控制。

莫塔達說：「沒錯，我們同意這項由美國、英國和其他15個國家安排的方案。不幸的是，以色列總理內唐亞胡抵達美國紐約時發生了什麼事？他拒絕所有和平計畫且仍做了那樣的事。」

莫塔達還被問到，他是否認為停火本可實現，但一切都被以色列暗殺納斯拉勒阻撓時，他回答「這是眾所皆知的事實」。

莫塔達堅稱，有「外交途徑」可以「處理問題」。他說：「我們正和好戰的以國政府打交道。他們選擇了一條暴力之路，殘忍對待所有人民。」

莫塔達還形容，以國「是個只知殺戮，無法實現和平」的國家。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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