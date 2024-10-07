歐股兩優勢 磁吸投資人

投資機構指出，由於美股偏貴，許多股市投資人已轉進一些在美國有龐大業務、相對便宜的歐洲企業，包括英國BAE系統、法國施耐德電機（Schneider Electric）及丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）等，這三家公司的股價今年來都因投資人撿便宜而大漲。

美國9月就業報告超強，強化美國經濟將能軟著陸的預期，但歐洲景氣展望卻相當不利，在通膨下降的同時，企業活動也減緩。

多家歐洲企業都在美國賺進龐大營收。例如諾和諾德的暢銷減重藥Ozempic與Wegovy，60%營收都來自美國，但其股價的今年來漲幅仍遠小於美國禮來公司（51%）。一些投資機構表示，這使諾和諾德更具吸引力，因為該公司以明年預估獲利計算的本益比為27倍，低於禮來的39倍。BAE有近五成營收來自美國。

聯博（AllianceBernstein）全球成長業務的投資長查克拉巴提表示，投資人之前忽略了這類投資機會。Capital集團股票投資主管史密斯認為，歐洲製藥及半導體業有投資機會，因此這些跨國企業的股價與美國競爭對手相比明顯便宜。