新興股反攻 單月漲贏美股

受惠於經濟成長、多國央行降息及中國大陸採取一系列振興經濟措施等題材的激勵，新興股市從9月6日低點以來的表現已超越美股，而且基於新興股市本益比仍低、聯準會（Fed）有望繼續降息等利多的助攻，新興股市表現可望繼續優於美股。

彭博資訊數據顯示，MSCI新興市場指數已從9月6日的低點回漲9.7%，優於標普500指數同期的6.3%漲幅。

新興股市近來的表現堪稱「大反攻」。MSCI新興市場指數今年來截至9月5日，累計上漲5.1%，漲幅遠小於標普500指數的15.4%，這波漲勢的最大利多，當屬Fed降息以維持美國經濟成長，以及北京當局多管齊下，調降了銀行存準率和現有抵押貸款利率以支持經濟和股市。

總體經濟策略師科塞爾說，之前油價長期低迷加上美元升值，對新興股市造成壓力，因為許多拉丁美洲大企業都是石油生產商，而美元走強壓低了美國以外的股票價值。

展望後市，新興經濟體將有經濟成長利多和央行降息題材的支撐。越南第3季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長7.4%，高於市場預估的6.1%，且較第2季經修正後的擴張7.09%加速，更是兩年來最高。此外，印度央行預料9日將降息1碼至6.25%，南韓央行11日也預估將降息1碼至3.25%，有望支撐股市。