美企財報季 標普500按讚

美企財報季本周開鑼，標普500指數成分股企業上季獲利預料將比去年同期成長4.7%，有望支撐迭創新高的股價，分析師預估，強韌盈餘、企業庫藏股、經濟軟著陸及聯準會（Fed）降息等題材，將帶標普500指數今年衝破6,000點大關。

摩根大通（小摩）、富國銀行（Wells Fargo）及貝萊德（BlackRock）預定11日公布第3季財報，將為美股財報季揭開序幕。Allspring全球投資公司的資深投資組合經理人范克隆凱表示，銀行業財報為經濟現況提供重要視角，包括違約狀況和貸款需求等。

分析師說，企業必須公布健全的獲利成長和強勁的明年展望，才能維持近幾月來的股價漲勢。LSEG Datastream的數據顯示，標普500指數目前的本益比為21.5倍，接近三年最高，也遠高長期均值15.7倍。

瑞銀股票策略師團隊表示，標普500指數第3季獲利預料將年增4.7%，若納入過往的獲利驚喜情況，上季獲利成長率上看8.5%。

近來分析師都看好美股前景。美國銀行指出，根據歷史紀錄，若美股9月收漲，第4季約有79%時間上漲，平均漲幅約為5.1%，若標普500指數第4季表現符合過往經驗，年底收盤價將略高於6,000點。

高盛技術策略師魯伯納「看好美股從將10月28日開始一直漲到年底」，而且還擔心，他原先預測標普500指數今年底將漲到6,000點，現在看來「太低了」。論據之一是季節性因素，他計算1928年來數據顯示，標普500指數從10月27日到年底通常會長約4%，而且股市常在美國總統大選後大漲。

他也說，好幾項利多因素將在本月稍後消退，讓他看空未來幾周的走勢，但美企與財報相關的庫藏股靜默期將於25日結束，屆時企業將成為一大買家，支撐美股需求。數據顯示，美企1月來宣布的庫藏股計畫規模已超過1兆美元，略低於2022年的1.2兆美元紀錄，但EPFR分析師預期，今年庫藏股計畫規模將在10月獲11月底締造新猷。

高盛首席美股策略師柯斯汀已以明年獲利成長為由，上調標普500指數未來12個月的目標價，從6,000點提高到6,300點。

美國預定10日公布9月消費者物價指數（CPI），年升率預料將降至2.3%，為連續第六個月下降，且是2021年初以來最低，核心CPI年升率則可能持平於3.2%，讓Fed更有信心通膨正持續降溫，得以專注於解讀就業市場數據，但彭博經濟學家預期，Fed仍可能會在11月降息1碼。