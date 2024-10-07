舒解人力荒 日企擴大招募高中畢業生

為舒緩人力荒，日本企業正擴大招募高中畢業生，東京當局也開放職業駕駛執照可採中英韓等20種外語應試，期能引進更多外國駕駛人。日企為了爭搶年輕勞工並緩解缺工困境，正為高中畢業生提供更多工作機會，包括讓他們年紀輕輕就接任管理職。

厚生勞動省9月指出，止於7月底，職缺與求職者之間的比例為3.7比1，員工數達千人以上大企業的職缺數也年增6.4%，雙雙創下歷史新高，讓預定明年春季畢業的高中畢業生，所面臨的職缺比為歷來最高。

大阪人力資源業者Jinjib一名高管說，在人力短缺以及職場平均年齡提高之際，企業愈來愈難招募到大學畢業生，而相較於大學畢業生，高中畢業即就職的勞工的工作經驗會多好幾年，因此高中畢業生的需求日益增加，尤其是服務業與製造業。

例如，壽司郎愛知縣海部市甚目寺分店的一名經理年僅23歲，她2020年春季畢業後便加入壽司郎，於2022年春季升任經理，掌管約80人的團隊，成員涵蓋高中生和60幾歲的長者。

壽司郎母公司Food & Life Companies一名主管說：「我們的招募並未考慮學歷，對高中畢業生與大學畢業生的薪資與升遷皆一視同仁。高中畢業生因工作資歷較久，年輕時便能晉升。」

另外，日本運輸業司機也日益短缺，國土交通省指出，止於2022年度，日本約擁有24萬名計程車司機，比十年前銳減約四成，因此東京當局將在2028年度止的未來五年，提供「特殊技能勞工」身分給多達2萬4,500名外國人，以擔任計程車、巴士及卡車司機。

因此，日本警察廳認為必須讓外國人更容易應試，截至9月6日為止，所有都道府縣政府已接受擔任計程車、巴士司機所需的第二類駕照，可用20種語言應考。

警察廳說，截至7月底，全國已有992人以外語應試，408人通過考試，之後的重點是為外國計程車司機建立環境，除了學習服務禮節與駕駛技術，也學會如何因應車輛機件故障、交通意外等緊急事件。