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韓招手企業回流 成效不如預期

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
新冠疫情後，多國政府都以誘因和減稅優惠吸引企業回流，然而，南韓企業同期的回流數量卻不如預期。（美聯社）
新冠疫情後，多國政府都以誘因和減稅優惠吸引企業回流，然而，南韓企業同期的回流數量卻不如預期。（美聯社）

在新冠疫情後，多國政府都以誘因和減稅優惠吸引企業回流，然而，南韓企業同期的回流數量卻不如預期，原因在於政府的獎勵措施和支持較少。

韓國經濟日報報導，南韓2014年推出「回流法」（Reshoring Act），提供獎勵和賦稅優惠，今年5月又推出「回流支持策略2.0」，提供每家回流企業最多400億韓元（3,000萬美元）的補助，但截至8月，只有13家企業獲選為回流企業，且完全沒有大企業。

根據目前法規，回流韓企可獲七年企業稅全免，之後三年減免一半。但事實上，回流的韓企過去五年獲得的減稅優惠僅20億韓元。

南韓貿易、工業和能源部資料顯示，過去五年只有108家韓企回流國內，平均每年略多於20家，其中只有四家大企業，其餘多數為中小企業。

產業人士說，若這個趨勢持續下去，每年回流的韓企可能降到20家以下。

曾任三星電子資深主管的執政黨國會議員高東真指出，「去年有2,816家韓企透過外國直接投資向海外發展，是回流企業的100多倍」。

相較下，回流日本的大企業數量年年成長，過去十年來，每年約有600~700家日企回流，遠多於同期的151間韓企，例如豐田汽車（Toyota）、本田汽車（Honda）、安川電機（Yaskawa）、速霸陸（Subaru）及Canon等，Panasonic去年也把冷氣製造基地由廣州移回日本滋賀縣。

美國前總統歐巴馬也在2010年啟動「再造美國」（Remaking America）企業回流倡議。2011-2019年共3,327家美企遷回本土，每年平均369家。歐盟也對回流的企業，提供慷慨的補貼。

專家表示，南韓市場相對較小、人力成本較高，是韓企回流面臨的主要難題，敦促政府應在就業和基建方面創造更有利的商業環境，並且建議改革法規，例如放寬企業在首爾都會區營運的限制。

根據7月公布的「IMD世界競爭力年報」，南韓在67個受評比國家中，「商業條件」排名第49，「政府效能」則位居第39名。

南韓 日本 美國

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