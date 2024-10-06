從半導體龍頭到變收購標的 英特爾怎麼了？資深投行家剖析4大致命傷

摘要 今年以來英特爾市值從2100億美元跌至800多億美元，作者分析英特爾陷入困境的原因。

最近美國半導體大廠英特爾遭遇亂流，今年以來股價已下跌逾50%，市值從2100多億美元掉到800多億美元，陷入存亡危機，不得不開始重整。

據媒體報導，英特爾已聘請投資銀行，探討各種解救方案，包括分拆晶圓代工業務、裁員15%員工、出售獲利部門，甚至與其他公司合併也被列入討論，近期更傳出半導體同業高通有意併購英特爾。

看到這則新聞，令人不勝唏噓。30年前英特爾高高在上，台積電好比剛入門新生，跟英特爾完全不能相比；誰能想到今天位置互換，台積電位於半導體產業世界頂峰，而英特爾岌岌可危，面臨賣祖產求生困境。

綜觀英特爾困境，主要有以下4大問題：

1.誤判製造門檻、過於自信

英特爾雖在IC設計領域有獨到之處，但製造並非其專長，卻決心跨入晶圓代工領域，想和台積電一較長短。但沒想到今天的台積電並非吳下阿蒙，製程和封裝技術早已遙遙領先，英特爾跨入後才知深陷泥沼、進退兩難！

2.擴張過於迅速

英特爾犯的錯和Gogoro一樣，在全世界大幅擴張。除了美國以外，也包括歐洲、以色列等地，以色列計畫已暫緩，德國和波蘭建廠也宣布延後2年，美國原先要建置多個廠，現也放慢腳步。半導體產業極複雜，除資金、政治因素，還有技術和人才問題。

3.資源配置錯誤

一個好的CEO，必須在長期願景與短期獲利間取得平衡，但基辛格太過強調投資先進製程的長期願景，忽略短期獲利重要性。今年第二季淨虧損16億美元，比上一季虧損的4.37億美元更多，其中的大坑就是晶圓代工業務。當一家公司沒有高股價市值本夢比，就沒有任何條件去支撐雄偉願景。

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此外，美國政府宣稱要大幅補貼晶片製造，英特爾是最大受益者，但美國政府撥款進度不如預期，讓英特爾想要快也快不了。

4.未來重組有高度不確定性

美國政府和英特爾不可能放棄晶圓代工，解決之道或許是將IC設計公司如高通和英特爾合併，再分拆製造部門和格羅方德合併，以打造美國國家隊。近期也傳出有私募股權基金向英特爾提出投資，但變數都還很大。

台灣人要了解，我們現在和美國是命運共同體，看到英特爾出事也不要沾沾自喜，必須要時時警惕。

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