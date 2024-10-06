COP16將於21日登場 主辦國哥倫比亞：整合氣候與生物多樣性承諾

哥倫比亞環境部長穆罕默德（Susana Muhamad）已表示，哥倫比亞希望推動一項氣候和生物多樣性的統一承諾，試圖在聯合國談判中結合保護自然和應對氣候變遷的努力。

路透社報導，聯合國生物多樣性公約（Conventionon Biological Diversity）締約方大會第16次會議（COP16）將於21日在哥倫比亞登場，會議目標是遏止大自然被加速破壞。

聯合國目前有3項環境公約，分別針對氣候變遷、生物多樣性和沙漠化，每個議題的談判和承諾都分開進行。

COP16會議主席穆罕默德昨天告訴路透社，對於資源不多的開發中國家來說，這樣的過程耗時費力，而這些資源本可以輕鬆地投入於制訂一個統一計畫。

她說：「如果在3個公約中重複相同的事情，我認為我們是在浪費時間，還可能錯失產生協同效應的機會。」

穆罕默德提到，這些協同效應包括停止毀林，因為毀林不僅破壞生物多樣性，也是許多拉丁美洲國家最大的溫室氣體排放來源。

她表示，哥倫比亞可能在明年巴西舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前推動這樣的統一計畫：「我們將推動一項全面涵蓋3個公約的綜合計畫，因為實際上它們都密切相關。」

穆罕默德說，巴拿馬上個月在里約熱內盧（Rio de Janeiro）的一場拉丁美洲環境部長會議上，提出這個統一承諾和計畫的想法，還有其他兩國也對這項提議表達強烈支持，但她拒絕透露是哪些國家。

她指出，哥倫比亞上週宣布的400億美元投資計畫不僅將幫助該國擺脫化石燃料、進行能源轉型，還將有助於保護自然。

除此之外，哥倫比亞也在推動將人權置於環境計畫核心的理念，並將在 COP16上發起「與自然和平共處」聯盟。

穆罕默德表示：「我們真的認為，照顧大自然、與大自然重新連結，以及和不同民族共同保護大自然都有助於建立和平，也將使我們在面對氣候變遷的衝擊時更有韌性。」

「若忽視氣候變遷議題，可能會產生更廣泛的衝突背景。」