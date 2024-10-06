日相石破茂面對升息態度丕變 引市場猜疑

日媒報導，新任首相石破茂過去對前首相安倍晉三提出的「安倍經濟學」持否定態度，立場被認為支持升息，但上任後態度丕變，引發市場疑慮，也可能有損及日本央行獨立性的問題。

日本時事通信社報導，石破一席牽制日本中央銀行「日本銀行」升息的罕見發言，正在撼動日本金融市場。

石破在擔任首相前曾說「異次元（與常規迥異之意）的貨幣寬鬆無法治癒日本經濟」，透過著書等途徑批評大規模貨幣寬鬆長期化帶來的副作用。

看似反對貨幣寬鬆政策的石破在9月27日自民黨總裁選舉中，「逆轉勝」擊敗高舉繼承安倍經濟學的對手高市早苗，引發市場對石破經濟政策的警戒，甚至出現日經平均股價9月30日暴跌逾1900點的「石破衝擊」。

石破在10月1日獲國會兩院指名為新任首相後的隔天，在首相官邸與日本銀行總裁植田和男會談，並在會後受訪時明確表示「目前的環境並不適合再度升息」。

在石破這一席發言後，東京股匯市10月3日紛紛出現急速日圓貶值及股市上漲。日本政府經濟部會官員推測，面對即將舉行的眾議院大選，「這是為了不給予外界積極升息印象所進行的修正」。

中央銀行容易受到政府要求寬鬆貨幣政策的壓力，因此在日銀法中，規定要確保貨幣政策的獨立性。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）證券公司首席經濟學家河野龍太郎指出，「這可能是對經濟政策管理不熟悉的首相的疏忽，但可能牴觸日銀法的發言應謹慎為之」。

河野憂慮說，一旦市場普遍認為因為政治壓力導致無法升息，日圓將持續貶值，對消費者來說將面臨更高的物價壓力。

石破10月3日晚間針對發言進一步解釋說，因為植田在會談時說明還有時間判斷是否升息，「我也是這樣理解」。不過，明治安田綜合研究所首席經濟學家小玉祐一說，應該避免因為首相的一句話造成市場劇烈波動。

前首相岸田文雄對自己任命的植田所推動的貨幣正常化路線，一直以來都沒有明顯異議。日銀官員說，「岸田下台後，將尋找和新政府間的合適距離」。