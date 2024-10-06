Meta進擊AI 推影片生成器

臉書母公司Meta 4日發表一套新人工智慧（AI）工具，可基於簡單的文字提示生成或編輯影片，將進一步拉高與OpenAI和Google等同業在開發全球最先進AI科技上的競爭。

彭博資訊報導，Meta的這款新產品Movie Gen，可基於文字提示生成出一段最長16秒的影片，也可使用文字提示替現有影片生成音效或編輯，或甚至使用照片創作以真人為主角的客製化影片。

這款產品目前只提供Meta部分內部員工和少數外部合作夥伴使用，包括一些製片公司，但也計劃明年某個時候將Movie Gen內建到其現有應用程式軟體（App）。

Meta負責生成式AI產品的副總裁海耶斯說，還在討論如何進行最好的整合，但這項產品目的是鼓勵更多民眾創作或編輯影片貼文，「這使用起來將會很有趣、有助於創作者、也有利於用戶整體對App的投入，但我們目前還沒有具體產品計畫」。

這款產品是Meta多方位進軍生成式AI科技的計畫一環。該公司過去幾年已花費數十億美元在AI科技上，並已把名為Meta AI的聊天機器人內建到其多數App中，可回答用戶問題或與用戶聊天互動。

這家社群媒體巨擘是致力於開發影片生成AI模型的多家科技大廠之一，這種模型比生成文字的AI模型還要複雜且造價不斐。微軟支持的OpenAI今年稍早也發表自己的影片生成工具Sora，影片長度最長可達一分鐘，但目前也尚未開放大眾使用。Google子公司DeepMind今年稍早則發表影片生成工具Veo。

Meta並不急著推出這款產品有幾個理由，包括這項技術的效率。海耶斯表示，目前生成一段影片要花費「數十分鐘」，這對可能在手機上使用該產品的一般消費者來說太久。

但海耶斯說，Meta也整理出「大量圍繞著安全和責任的真正重要問題」，包括如何控制個人化影片，好讓用戶無法在未經同意下，以他人為主角創作不適當或涉及醜化的影片，「那可能是我們在讓普羅大眾能用到這項功能前，須解決的最重要問題」。

這類技術過去被用於創作所謂的「深偽」（deepfake）影片，包括美國總統拜登和流行天后泰勒絲等名人都曾遭殃，但Meta主管已表示，正致力於在這些創作上加上「浮水印」，好讓民眾能分辨是AI生成的。