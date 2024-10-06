華府智庫報告 北京恐用經濟戰逼降台灣

華府智庫「捍衛民主基金會」的報告指出，北京當局可能發動經濟戰和網路戰，迫使台灣投降，而不必直接動用武力。報告說，建議華府對這種可能發生但容易被忽視的情境，做好準備。台灣外交部和國防部尚未對這份報告置評。

美聯社4日報導，多年來，美軍官員和分析人士的警告大多是，中國大陸可能對台灣發動武裝攻擊或封鎖，然而，以非軍事手段破壞台灣穩定恐怕會是侵略前兆。

今年稍早，捍衛民主基金會的研究員與台灣的銀行和金融專家進行研討，模擬北京當局可能採取的非軍事行動，例如散布假訊息與網攻。或透過心理戰削減大眾信任、禁止進口台灣產品或提高關稅、賣空台灣股票、切斷光纖電纜，並影響能源進口和儲存。

報告指出：「做為侵略的前兆，中國可能破壞台灣金融系統的穩定，以挑起社會動盪。」報告中建議台灣應致力能源進口多元化、將企業撤離中國大陸、開發新市場，及建立聯盟和夥伴關係。