快訊

國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

華府智庫報告 北京恐用經濟戰逼降台灣

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

華府智庫「捍衛民主基金會」的報告指出，北京當局可能發動經濟戰和網路戰，迫使台灣投降，而不必直接動用武力。報告說，建議華府對這種可能發生但容易被忽視的情境，做好準備。台灣外交部和國防部尚未對這份報告置評。

美聯社4日報導，多年來，美軍官員和分析人士的警告大多是，中國大陸可能對台灣發動武裝攻擊或封鎖，然而，以非軍事手段破壞台灣穩定恐怕會是侵略前兆。

今年稍早，捍衛民主基金會的研究員與台灣的銀行和金融專家進行研討，模擬北京當局可能採取的非軍事行動，例如散布假訊息與網攻。或透過心理戰削減大眾信任、禁止進口台灣產品或提高關稅、賣空台灣股票、切斷光纖電纜，並影響能源進口和儲存。

報告指出：「做為侵略的前兆，中國可能破壞台灣金融系統的穩定，以挑起社會動盪。」報告中建議台灣應致力能源進口多元化、將企業撤離中國大陸、開發新市場，及建立聯盟和夥伴關係。

北京 民主基金會

延伸閱讀

拜習聯繫時隔近半年 北京：拜登近日致電習近平賀「十一」

人潮滿滿！陸「十一」假期剩3天 全境運輸累計發送旅客破1億人次

李文忠：北京對台海 採取隔離非封鎖

美智庫示警 破壞台灣金融穩定恐成中國侵略前兆

相關新聞

就業報告較預期強勁…美股齊揚 道瓊再創新高

美國股市上周五（4日）全面上漲，道瓊指數再創新高，就業報告較預期強勁，增強了對美國經濟仍具韌性且能實現軟著陸的信心。

就業熱 Fed下月降息2碼無望

美國短期和長期公債殖利率4日同步勁揚，周線升幅為兩年來最大，因為9月非農新增就業人數大幅超出預期，經濟「軟著陸」在望，降...

美元單周升幅 兩年最大

美元上周升至七周來最高，創下逾兩年來最佳單周表現。地緣政治動盪、其他國家可能降息，及美國經濟韌性，都推動美元走高。

美9月非農就業成長超預期 伊爾艾朗喊聚焦抗通膨

美國非農就業成長大幅超出預期，經濟學家和市場大咖紛紛評論勞動市場、通膨和聯準會（Fed）降息展望。安聯經濟顧問伊爾艾朗認...

中東緊張 布蘭特油價周漲8%…逼近80美元大關

國際油價上周五（4日）收漲，布蘭特原油期貨周線大漲逾8%，西德州原油漲9.1%，創將近兩年來最大單周漲幅，反應市場擔心中...

Meta進擊AI 推影片生成器

臉書母公司Meta 4日發表一套新人工智慧（AI）工具，可基於簡單的文字提示生成或編輯影片，將進一步拉高與OpenAI和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。