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國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

就業報告較預期強勁…美股齊揚 道瓊再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市4日全面上漲，道瓊指數再創新高。（美聯社）
美國股市4日全面上漲，道瓊指數再創新高。（美聯社）

美國股市上周五（4日）全面上漲，道瓊指數再創新高，就業報告較預期強勁，增強了對美國經濟仍具韌性且能實現軟著陸的信心。

那斯達克綜合指數上周五大漲1.2%，道瓊工業指數和標普500指數分別漲0.9%和0.8%，讓三大指數周線勉強保住漲勢。

費城半導體指數和台積電（2330）ADR上周五分別勁揚1.6%和0.9%，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳談話掃除人工智慧（AI）晶片供應延遲的疑慮，輝達一周來上漲2.9%，台積電ADR也漲1.8%。

美國9月新增就業25.4萬人，比經濟學家預期高出逾10萬，前幾個月數字也上修，失業率降至4.1%，優於預期。

期貨交易擴大對Fed在11月只降息1碼的押注，美國10年期公債殖利率走高至3.968%，為近一年來最大單周漲幅。

如此就業背景下，加上油價反彈，中國大陸大手筆刺激經濟，Fed若再寬鬆恐導致通膨復燃。

彭博經濟學家認為，本周四公布的9月核心消費者物價指數可能維持在8月水準，進一步降低市場對下次利率決策會議降息的預期。

同時，投資人寄望美股居於歷史新高的價位，本周能由摩根大通和富國銀行打頭陣的企業財報季來證明上漲有理。

台積電 美國經濟

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