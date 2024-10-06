英央行總裁 TikTok談政策

英國央行在8月宣布四年來首次降息後數小時，總裁貝利登上短影音平台TikTok闡述調整貨幣政策的來龍去脈，凸顯這個擁有330年歷史的央行深入社群媒體與備受通膨震撼的Z世代溝通，澄清網上繪聲繪影的陰謀論。

貝利接受TikTok網紅佛絲特訪問時說：「我讀了種種關於泰勒絲影響力的文章，暗想：『的確有趣，但那不是真正的大新聞。』」他以流行樂小天后之名吸引年輕人注意，接著娓娓道來央行如何打抗通膨之戰。這支影片人氣不算旺，TikTok瀏覽人次4.2萬，在Instagram（IG）博得近3,000個讚。

但英國央行跨入社群媒體向年輕世代宣導政策的意義重大，不僅因為Z世代閱報者少之又少，也因生活費危機隨通膨而起已導致陰謀論滿天飛，有必要澄清為何近年大幅升息以反制假新聞。民調顯示，物價飆漲使民眾對央行信心陡降，年輕人最不滿。同時，各種所謂「央行政策加劇不平等」或「央行數位貨幣意圖控制人民」的陰謀論四起。

佛絲特表示，貝利上TikTok接受訪問，「讓他能相當坦誠布公地說明央行決策的背後考量，而且幾乎馬上就能觸及廣大的閱聽群眾。」

除了貝利的TikTok處女秀外，英國央行也經常在3月推出的IG帳戶貼文，並建立專屬TikTok帳戶（目前尚無貼文），呼應世界主要央行主動接觸年輕世代的趨勢。英國央行IG帳戶粉絲數已達到9.2萬人，超過歐洲央行（ECB）的8萬人，但少於聯準會（Fed）的20萬人。