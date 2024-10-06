中東緊張 布蘭特油價周漲8%…逼近80美元大關

國際油價上周五（4日）收漲，布蘭特原油期貨周線大漲逾8%，西德州原油漲9.1%，創將近兩年來最大單周漲幅，反應市場擔心中東戰事擴大。不過，隨著美國總統拜登尋求勸阻以色列不要將打擊目標對準伊朗的石油設施，上周五的油價漲幅收斂。

布蘭特原油期貨4日上漲0.43美元，漲幅0.6%，結算價報每桶78.05美元，再度逼近80美元價位；美國西德州原油期貨上漲0.67美元，漲幅0.9%，報每桶74.38美元。一周下來，布蘭特原油上漲逾8%，是2023年1月以來最大；西德州原油周線漲9.1%，是2023年3月以來最大。

布蘭特原油期貨

中東地區生產全球三分之一的石油，區域內武力衝突升高，點燃石油出口恐受阻的疑懼，刺激油價走高。

拜登4日在白宮向記者表示，以色列將以某種方式回應伊朗稍早以約200枚彈道飛彈進行的空襲，但他試圖阻止以色列攻擊伊朗的油田，他表示，「以色列人還沒有確定他們將採取什麼行動」。目前不清楚以色列的襲擊會在什麼時候發生，但拜登強調：「如果我站在他們的立場，我會考慮空襲油田以外的其他選項。」

4日油價盤中一度跳漲超過2%，在拜登透露勸阻以色列不要以油田為目標後，漲幅大為縮減。

伊朗每日出口170萬桶的石油，主要出口碼頭位於南部海岸25公里外的哈爾克島（Kharg Island）。

分析師和交易商現在害怕以色列會以哈爾克島為目標，接著伊朗和他的代理人又會以空襲區域內的能源設施回應。伊朗革命衛隊的將領已在電視媒體放話警告以色列，如果以色列腳步出錯，就要瞄準其電廠、煉油廠、油氣田。

摩根大通大宗商品分析師上周五在報告寫道，襲擊伊朗能源設施不會是以色列的首選行動方案。不過小摩的分析也說，儘管如此，以全球石油庫存的低水準，在中東衝突得到解決之前，石油價格將維持於高位。

SEB銀行首席大宗商品分析師史凱卓普也認為，「出現最壞情況的可能性很低」。花旗估計，以色列對伊朗石油出口打擊，重大程度可致市場每日供應減少150萬桶，若是只攻擊小型基礎設施，影響程度會在30萬到45萬桶。

伊朗石油產量每日約為320萬～330萬桶，占全球產量的3%，是石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國。