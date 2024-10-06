美元單周升幅 兩年最大

美元上周升至七周來最高，創下逾兩年來最佳單周表現。地緣政治動盪、其他國家可能降息，及美國經濟韌性，都推動美元走高。

彭博資訊報導，美元指數上周躍升2.1%至102.52，創下2022年9月來最佳單周表現。美元的走高打擊了其他普遍預期利率將落後美國的G10國家貨幣。其中日圓受到的打擊最重，上周兌美元匯率大貶4.4%，寫下2009年來最大單周貶幅。日本首相石破茂表示，該國尚未準備好進一步升息，也導致日圓重貶。

上周一聯準會（Fed）主席鮑爾發表鷹派發言，淡化繼續大幅降息預期，加上美國經濟數據強勁，讓投資人對美元重新定價。

如今美元的命運將取決於Fed會降息多少。美國4日發布強勁的9月非農就業報告，促使投資人削減對Fed在11月會議還會大幅降息的押注。