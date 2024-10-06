快訊

國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

戴琪捍衛大漲中國電動車關稅 稱是振興國產正當工具

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國貿易代表戴琪近日接受法新社訪問時，捍衛華府對中國等國家大幅提高關稅的行動。她表示為了重振國家產業，調漲關稅搭配進行投資是「正當且具建設性」的工具。

美國政府9月13日宣布將把中國的電動車、電動車電池與太陽能電池的進口關稅分別大漲至100%、25%和50%，並已於9月27日生效。近期也敲定對其他貨品的關稅措施。

這項對價值180億美元（約新台幣5812億元）中國貨品採取的關稅行動生效日期，距離11月5日美國總統大選僅剩數週時間。隨著美中角力加劇，美國民主與共和兩黨皆力主對中國採取強硬態度。

戴琪（Katherine Tai）3日受訪回顧任內表現時，捍衛運用關稅的行動，稱這是「制衡（中國）不公平貿易」的手段。她還說最近這波調漲關稅的目的，是幫助美國對潔淨能源的投資「扎根」。

戴琪表示：「我們要確保加稅是搭配我們正在投資的領域。」她指的是美國為了打造本土電動車、電池與半導體等產業所做的種種努力。

戴琪說：「一旦你已失去一項產業，要將它救回會困難非常、非常多。」她坦言美國雖然已對製造業有新的投資，但「要讓製造業全方位恢復，還要花更多時間」。

戴琪任內也面臨一些挑戰，包括美國主導的印太經濟架構（IPEF）當中的貿易支柱因勞工問題而遭遇阻礙。但她不認同單單勞工條款已造成「無法克服的挑戰」，表示IPEF各成員國今年仍持續取得進展。

戴琪強調，美國依舊投入印太地區。「我們過去在那裡，現在也是，我們一直參與其中。」

戴琪 美國 電動

延伸閱讀

歐盟通過對中電動車加稅 大陸專家：削弱政治互信

需求低迷的後果，Toyota持續放緩電動車政策實行腳步！

10贊成、5反對 歐盟通過對中電動車加稅最高36.3%

歐盟對中電動車加稅案表決 12國棄權、反映憂心一件事

相關新聞

就業報告較預期強勁…美股齊揚 道瓊再創新高

美國股市上周五（4日）全面上漲，道瓊指數再創新高，就業報告較預期強勁，增強了對美國經濟仍具韌性且能實現軟著陸的信心。

就業熱 Fed下月降息2碼無望

美國短期和長期公債殖利率4日同步勁揚，周線升幅為兩年來最大，因為9月非農新增就業人數大幅超出預期，經濟「軟著陸」在望，降...

美元單周升幅 兩年最大

美元上周升至七周來最高，創下逾兩年來最佳單周表現。地緣政治動盪、其他國家可能降息，及美國經濟韌性，都推動美元走高。

美9月非農就業成長超預期 伊爾艾朗喊聚焦抗通膨

美國非農就業成長大幅超出預期，經濟學家和市場大咖紛紛評論勞動市場、通膨和聯準會（Fed）降息展望。安聯經濟顧問伊爾艾朗認...

中東緊張 布蘭特油價周漲8%…逼近80美元大關

國際油價上周五（4日）收漲，布蘭特原油期貨周線大漲逾8%，西德州原油漲9.1%，創將近兩年來最大單周漲幅，反應市場擔心中...

Meta進擊AI 推影片生成器

臉書母公司Meta 4日發表一套新人工智慧（AI）工具，可基於簡單的文字提示生成或編輯影片，將進一步拉高與OpenAI和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。