美9月非農就業成長超預期 伊爾艾朗喊聚焦抗通膨

美國非農就業成長大幅超出預期，經濟學家和市場大咖紛紛評論勞動市場、通膨和聯準會（Fed）降息展望。安聯經濟顧問伊爾艾朗認為Fed有必要重新聚焦於抗通膨，美國前財長桑默斯甚至質疑Fed上月大幅降息是「錯誤」，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則呼籲勿過度解讀單月數據。

美國9月非農就業大增25.4萬人，遠高於經濟學家預期，並上修8月和7月數據。此外，失業率從4.2%降至4.1%，平均時薪年比增幅回升至4%。

桑默斯在社群平台X發文說：「以後見之明來看，9月降息2碼（0.5個百分點）是個錯誤，只是後果不嚴重。」他說，就業報告「證明美國處於中性利率高的環境，降息必須謹慎」。

上月Fed一口氣降息2碼，決策官員表示有把握控制通膨，焦點轉向勞動市場。如今隨著就業顧慮減輕，投資人一面倒押注11月Fed降息1碼。

伊爾艾朗說，9月就業數據顯示勞動市場強健且「通膨未死」，Fed不能再只聚焦就業最大化，應兼顧穩定物價。基於金融情勢「極為寬鬆」，他預測美國通膨率可能止穩於2.5%至3%區間的高檔。他指出，這份就業報告也打臉市場「對Fed降息過度的期待」。

Yardeni Research創辦人雅德尼表示，就業數據凸顯經濟強韌，9月「沒必要」降息2碼，Fed今年可能不再降息。在油價反彈、北京祭出刺激措施之際，Fed進一步寬鬆恐引燃通膨。避險基金經理人艾克曼則呼籲11月再降息2碼，因為「不確定性、戰爭和限制性的貨幣政策」都有礙軟著陸。

但傳奇投資人朱肯米勒指出，經濟成長高於趨勢水準、企業獲利強勁、股市和金價創新高，「何來的限制性？」他擔心Fed被降息前瞻指引綑綁。

古斯比則表示，央行對單月數據不宜反應過度，應維持良好的通膨和就業現狀。他說：「跡象顯示，通膨可能降到低於2%目標，我們也會留意那種情況。」