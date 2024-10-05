通膨巨獸未死？美9月非農就業報告太強 伊爾艾朗：Fed政策不能只聚焦就業

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，美國9月非農就業報告強得令人意外，提醒聯準會（Fed）通膨尚未被撲滅，有必要重新聚焦於抗通膨，不能只是全神貫注於就業最大化。他並估計美國經濟「軟著陸」機率為55%，陷入衰退的機率約30%。

美國勞工部4日公布，9月非農就業人數增加25.4萬人，是六個月來最多，大幅超越經濟學家預期，失業率從4.2%降至4.1%，平均時薪年比增幅回升至4%。美國股市應聲大漲，美國公債價格則暴跌、走向相反的殖利率躍升。

伊爾艾朗在就業報告發布後接受彭博電視訪問時說：「勞動市場不僅穩固，這些數據就表面意義來看，呈現一個處於景氣周期末段、強健的勞動市場。」

他表示，對Fed而言，這情況意味著必須「更用力抗拒市場用單一職責框住你的壓力」，「別再說『Fed只應擔心就業最大化』了」。Fed兼負雙重法定職責，即穩定物價和就業最大化。

最新就業報告也打臉市場「對Fed降息過度的期待」，「將使市場預期調整到更貼近可能發生的情況」。

伊爾艾朗評估，美國經濟「軟著陸」的機率仍有55%，「較硬的軟著陸」機率有15%，陷入衰退的機率達30%。

基於金融情勢仍「極為寬鬆」，他預測美國通膨率有可能止穩於2.5%至3%區間的高檔，假設Fed將來修訂通膨目標，把目標上調至這個區間會比釘住2%的目標合理。