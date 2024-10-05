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美股10月首周周線收高 就業強勁恐打亂對Fed降息算盤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國就業依然強勁，加上油價反彈，中國大陸大手筆刺激經濟，Fed 若再寬鬆恐導致通膨復燃。歐新社
美國就業依然強勁，加上油價反彈，中國大陸大手筆刺激經濟，Fed 若再寬鬆恐導致通膨復燃。歐新社

美國股市周五全面上漲，就業報告較預期強勁，增強了對美國經濟仍具韌性且能實現軟著陸的信心。不過，隨市場調校對聯準會（Fed）下次降息的押注，美國公債卻大跌。

那斯達克綜合指數周五大漲1.2%，道瓊工業指數和標普500指數也分別上漲0.9%和0.8%，讓三大指數周線勉強保住漲勢。

費城半導體指數和台積電ADR周五分別上漲1.6%和0.9%，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳談話全掃人工智慧（AI）晶片供應延遲的疑慮，輝達一周下來上漲2.9%，台積電ADR也上漲1.8%。

美國9月新增就業25.4萬人，比經濟學家預期高出逾10萬個，前幾個月數字也上修，失業率也降至4.1%，優於預期。

期貨交易擴大對Fed在11月只降息1碼（0.25個百分點）的押注，走勢和美國公債呈反向關係的殖利率走高。美國10年期公債殖利率漲至3.980%，創下近一年來最大單周漲幅。

Plante Moran金融顧問公司投資長拜爾德（Jim Baird）說：「夏季幾個月接連公布相對疲弱的就業數字後，9月的就業報告正合Fed的要求，不僅打破最近趨勢，也為勞動經濟韌性注入樂觀的理由。」

並非所有投資人都正面解讀就業結果，劍橋大學王后學院院長伊爾艾朗警告，這表示Fed對抗通膨還沒有結束。美國前財政部長桑默斯則表示，Fed在9月降息2碼是「錯誤」。

如此就業背景下，加上油價反彈，中國大陸大手筆刺激經濟，Fed若再寬鬆恐導致通膨復燃。華爾街重量級人士雅德尼（Ed Yardeni）大膽預言，Fed今年降息可能暫且打住。

彭博經濟學家則認為，周五就業報告可能誇大了勞動市場強勁程度，不過下周四公布的9月核心消費者物價指數（CPI）可能維持在8月的水準，如此將進一步降低市場對下次政策會議降息的預期。

同時，投資人寄望美股居於歷史新高的價位，下周能由摩根大通和富國銀行打頭陣的企業財報季來證明上漲有理。

瑞銀（UBS）股票策略師指出，標普500指數成分股企業第3季獲利料成長4.7%。不過，若考量到歷來實際呈現的獲利驚喜，獲利成長可能達到8.5%。

CPI Fed 半導體 標普 美國

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