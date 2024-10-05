下月降息2碼機率變零！美9月非農新增就業超預期 美債殖利率周線飆升

美國短期和長期公債殖利率4日同步勁揚，周線升幅為兩年來最大，因為9月非農新增就業人數大幅超出預期，經濟「軟著陸」在望降低聯準會（Fed）再大幅降利率的必要性。期貨市場交易員如今認為，Fed下個月再次降息2碼（0.5個百分點）的機率銳減至幾近於0%。

道瓊社報導，美國2年期公債殖利率4日竄升21.8個基點至3.929%，是8月26日來最高收盤水準。全周殖利率躍升36.7個基點，上回周線升幅這麼大是在止於2022年6月10日當周。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美國公債殖利率勁揚13.1個基點至3.980%，周線升幅達22.9個基點，是2023年10月來最大。30年期美債殖利率攀升8.8個基點至4.267%，一周來升幅達16.8個基點。10年期和30年期殖利率4日都收在8月8日以來最高。

就業數據超強 澆熄Fed再降息2碼希望

美國勞工部4日公布，9月非農就業新增25.4萬人，遠超過經濟學家預期的15萬人。同時，8月和7月數據上修，而失業率從4.2%下滑至4.1%，低於預期。

倫敦Sad Rabbit投資公司總經研究主管麥奇翁說：「美國勞動市場大爆發，讓經濟學家的預測望塵莫及，可能打亂Fed政策計畫。這麼強的就業報告在關鍵時刻出爐--市場原本殷切期待緩和跡象，使Fed最近轉鴿合情合理。」

根據芝商所（CME）FedWatch網站，聯邦資金期貨市場交易員如今認為，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）11月7日集會時進一步降息2碼的機率銳減，從3日的32.1%猛摔到幾近於0%，而預估下月降息1碼的機率從一天前的67.9%竄升至98.9%。

佛羅里達州Agile投資管理公司合夥人暨資深投資組合經理人亞濟納洛表示，Fed 9月降息2碼的選項似已排除，「可能在年底前按兵不動，持續視數據而定」。他說：「市場確實有點衝過頭了，至今仍期待年底前再降息2碼，但那也許不會發生。」

有些經濟學家甚至質疑Fed上月降息2碼的決定是否正確。

聯博首席經濟學家卡森就發文批評，Fed「時機不成熟」就決定降息，「可能被視為一大錯誤」。理財顧問公司Thrivent財務長暨投資長羅伊爾認為，假如決策官員早知道9月就業報告這麼強，上月就不會大幅降息了。