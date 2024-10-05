恐面臨巨額罰款...歐盟明年收緊汽車碳排上限 捷克尋求夥伴阻新規

捷克交通部部長庫普卡（Martin Kupka）和國內汽車產業主要遊說團體今天表示，捷克將尋求歐盟內其他夥伴，共同應對明年歐盟更加嚴格車輛二氧化碳排放規定。

路透社報導，歐盟將新車的平均碳排上限從每公里116公克降至94公克，超過此上限時將對車商開罰，每公里超額1公克罰95歐元（約新台幣3367元），再乘以售出的車輛數。

汽車是捷克最大的產業，約占當地國內生產毛額（GDP）的9%。汽車產業警告，隨明年起碳排限制變得更嚴，它們的競爭力將萎縮且得面臨巨額罰款風險。為此捷克汽車工業協會（Auto SAP）表示，有必要解決這項問題。

捷克汽車工業協會主席雅恩（Martin Jahn）說：「在目前的市場條件下，幾乎不可能符合新規，這將導致汽車製造商面臨數千億克朗的巨額罰款。」

雅恩本身也是福斯（Volkswagen）旗下Skoda的董事會成員，他說及早修訂二氧化碳目標有其必要。

捷克汽車工業協會和庫普卡提到，捷克也希望評估歐盟2035年禁售內燃機引擎新車的政策，後者是歐盟氣候目標的一環。

庫普卡表示將尋求歐盟內其他成員響應，「我們將一起竭盡所能，確保我們無須操心國內工廠倒閉、失業或喪失個人出行能力等各項問題」。

歐盟去年通過一項政策，將於2035年禁止銷售會排放二氧化碳的新車，這等同實際上結束使用汽、柴油的內燃機新車銷售。