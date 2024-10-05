美化帳面數字？美首宗碳市場打詐 證期單位訴究業者C-Quest

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布與位於華府的碳權項目開發商C-Quest達成和解。訴究C-Quest是美國證券期貨監管部門首次對自願性碳市場（VCM）疑涉詐欺的業者開刀。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，美國商品期貨交易委員會指控業者涉及虛假的碳排減量報告，發放無效的碳抵換額度。

美國商品期貨交易委員會的處分令揭露，C-Quest從2019到2023年底在一些目的為減少碳排的項目裡從事詐欺。相關項目包含像在撒哈拉以南非洲、亞洲、中美洲等地裝設LED燈、高效能爐具等。

C-Quest被控製作不實報告，獲得數百萬份根本不該有的碳抵換額度或積分。

除美國商品期貨交易委員會之外，美國證券管理委員會（SEC）也對C-Quest及公司高層開刀，包含對公司前執行長紐康（Kenneth Newcombe）、前營運長史蒂爾（Jason Steele）以及碳權核算小組組長格絲瓦米（Tridip Goswami）等人提起刑事控訴。

有關單位認為業者在碳權項目裡美化數字，其實相關項目的實際減排量遠不如帳面亮麗。

紐約南區地檢署的報告指稱，C-Quest透過欺詐手段獲得價值數千萬美元的碳抵換信用額，另獲得超過1億美元的相關投資，被告的行為恐破壞碳市場誠信度，而碳市場對於應對氣候變遷至關重要。

C-Quest已承認不法並同意支付100萬美元罰金，同時將欺詐手段取得的碳抵換額度全數註銷，與商品期貨交易委員會達成和解。史蒂爾也坦承不諱及認罪多項犯行，達成認罪協商，其餘幾名被告尚待定奪。

碳抵換/信用額度（carbon credits，即俗稱的碳權）是指允許排放一定量溫室氣體的許可額度。企業或組織可透過購買碳信用額抵銷運營產生的溫室氣體排放，達標淨零排放。當前這類碳權多由一些森林保育等專案項目所產出的額度或積分。

然而交易市場上過去一段時間遭揭部分碳抵換專案減碳量不實。例如宣稱可封存多少碳，但技術上根本還沒落實，或聲稱保護多少面積森林免於砍伐，但這片森林本就不存在濫伐威脅，如此的碳信用額度完全無助於淨零排放，被譏為垃圾碳權。

美股那斯達克（Nasdaq）近日發布名為「2024年全球淨零脈動」（2024 Global Net Zero Pulse）報告，受訪的企業與組織裡有高達57%表示，會購買天然/人工科技的碳移除（CDR）項目產出的碳權以達標淨零排放。