X平台為恢復巴西業務乖乖繳罰款 法院稱匯錯帳戶

巴西聯邦最高法院今天表示，代表社群媒體平台X的律師沒有向正確的銀行繳納應繳罰款，因此延後決定是否讓這家科技公司在巴西恢復營運。

綜合法新社與路透社報導，聯邦最高法院為批准X平台恢復在巴西營運而設下一些條件，這些罰款是唯一尚未履行的措施，但X平台的律師聲稱已正確繳納罰款。

巴西是X平台最大、最積極爭取的市場之一，但由於X平台未遵守與仇恨言論審查相關的法院命令，也未按照法律要求在巴西任命新的法定代表，巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）自今年8月底開始暫停X平台在境內營運。

X平台今天稍早提出恢復在巴西營運的新請求，聲稱公司已繳納所有應繳罰款。

莫瑞斯則回應，罰款應匯到正確的銀行。他也決定，一旦罰款問題解決，巴西總檢察長將針對X平台在當地的法律團隊近期提出恢復營運的請求表達意見。

在莫瑞斯今天做出決定後，X平台的律師再次請求聯邦最高法院批准恢復X平台在巴西營運，並否認公司把罰款匯到錯誤的帳戶，還說他們不認為聯邦最高法院有必要在取消禁令前諮詢總檢察長。

X平台數週來變更做法，並遵循聯邦最高法院命令，包括封鎖部分正接受調查的帳號，繼而於上月26日請求聯邦最高法院批准平台恢復在巴西的服務。

但莫瑞斯當時裁決，在得以恢復營運前，X平台仍須繳交逾500萬美元（約新台幣1.6億元）罰款。

根據路透社看到的文件，X平台的律師今天告訴聯邦最高法院，X平台已支付524萬美元罰款。

莫瑞斯證實X平台已支付全額罰款，但並非匯到法院指定帳戶，X平台已下令立即將這筆錢轉帳。