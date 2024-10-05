快訊

基隆消防員颱風天買便當被拍照公審 仁愛分隊回應了

獸醫睪丸悶痛…妻爆他「做1事」半小時起跳 泌尿科醫認同：原因之一

X平台為恢復巴西業務乖乖繳罰款 法院稱匯錯帳戶

中央社／ 聖保羅4日綜合外電報導
巴西是X平台最大、最積極爭取的市場之一。路透
巴西是X平台最大、最積極爭取的市場之一。路透

巴西聯邦最高法院今天表示，代表社群媒體平台X的律師沒有向正確的銀行繳納應繳罰款，因此延後決定是否讓這家科技公司在巴西恢復營運。

綜合法新社與路透社報導，聯邦最高法院為批准X平台恢復在巴西營運而設下一些條件，這些罰款是唯一尚未履行的措施，但X平台的律師聲稱已正確繳納罰款。

巴西是X平台最大、最積極爭取的市場之一，但由於X平台未遵守與仇恨言論審查相關的法院命令，也未按照法律要求在巴西任命新的法定代表，巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）自今年8月底開始暫停X平台在境內營運。

X平台今天稍早提出恢復在巴西營運的新請求，聲稱公司已繳納所有應繳罰款。

莫瑞斯則回應，罰款應匯到正確的銀行。他也決定，一旦罰款問題解決，巴西總檢察長將針對X平台在當地的法律團隊近期提出恢復營運的請求表達意見。

在莫瑞斯今天做出決定後，X平台的律師再次請求聯邦最高法院批准恢復X平台在巴西營運，並否認公司把罰款匯到錯誤的帳戶，還說他們不認為聯邦最高法院有必要在取消禁令前諮詢總檢察長。

X平台數週來變更做法，並遵循聯邦最高法院命令，包括封鎖部分正接受調查的帳號，繼而於上月26日請求聯邦最高法院批准平台恢復在巴西的服務。

但莫瑞斯當時裁決，在得以恢復營運前，X平台仍須繳交逾500萬美元（約新台幣1.6億元）罰款。

根據路透社看到的文件，X平台的律師今天告訴聯邦最高法院，X平台已支付524萬美元罰款。

莫瑞斯證實X平台已支付全額罰款，但並非匯到法院指定帳戶，X平台已下令立即將這筆錢轉帳。

X 巴西 罰款

延伸閱讀

LOL世界賽／巴西賽區首次對陣T1！Gumayusi 3分鐘被巴西隊線殺

聯邦擴版圖 資產衝兆元

釋憲後首例逆轉案！性侵劫殺師鐸女師逃死 被害家屬怒控：法官吃人夠夠

中東衝突升級可能影響巴西經濟

相關新聞

下月降息2碼機率變零！美9月非農新增就業超預期 美債殖利率周線飆升

美國短期和長期公債殖利率4日同步勁揚，周線升幅為兩年來最大，因為9月非農新增就業人數大幅超出預期，經濟「軟著陸」在望降低...

恐面臨巨額罰款...歐盟明年收緊汽車碳排上限 捷克尋求夥伴阻新規

捷克交通部部長庫普卡（Martin Kupka）和國內汽車產業主要遊說團體今天表示，捷克將尋求歐盟內其他夥伴，共同應對明...

美化帳面數字？美首宗碳市場打詐 證期單位訴究業者C-Quest

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布與位於華府的碳權項目開發商C-Quest達成和解。訴究C-Quest是美國證券期貨...

X平台為恢復巴西業務乖乖繳罰款 法院稱匯錯帳戶

巴西聯邦最高法院今天表示，代表社群媒體平台X的律師沒有向正確的銀行繳納應繳罰款，因此延後決定是否讓這家科技公司在巴西恢復...

就業激增 9月失業率降至4.1% 經濟有望軟著陸

勞工部4日發表報告指出，9月增加25萬4000個就業機會，是今年3月以來最大單月增幅，遠比經濟學者預計的15萬個來得高，...

歐盟通過對中國電動車加稅 分析稱仍有博弈空間

歐盟一如預期通過對中國電動車加徵關稅方案，但雙方都指會繼續談判。有分析說，中歐都不想打貿易戰，仍有博弈空間，歐盟可能重新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。