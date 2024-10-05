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歐盟通過對中國電動車加稅 分析稱仍有博弈空間

中央社／ 台北5日電
對於歐盟表決通過對中國電動車徵收反補貼稅的提案，中國商務部表示，中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。新華網
對於歐盟表決通過對中國電動車徵收反補貼稅的提案，中國商務部表示，中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。新華網

歐盟一如預期通過對中國電動車加徵關稅方案，但雙方都指會繼續談判。有分析說，中歐都不想打貿易戰，仍有博弈空間，歐盟可能重新檢討政策，也可透過中企在歐洲投資設廠等方式合作。

歐盟當地時間4日上午對中國進口電動車加徵「反補貼稅」案投票，在法、義等10國投票贊成，德、匈等5國反對下，同意加徵最高達35.3%反補貼稅。

綜合外電、香港星島報導，歐盟表決後發表聲明稱將繼續努力探索替代解決方案，也就是即使提案通過，歐盟仍會繼續與中國探討關稅替代建議。正在談的一個方案是根據電動車續航里程、電池性能等標準計算最低進口價；另個選擇是由中國廠商許諾在歐盟境內投資設廠，並在過渡期設定進口配額。

香港中觀研究所所長劉瀾昌表示，上述兩種方案若靈活變通，都有可能達成。世界貿易史上有不少成功案例，例如在美國限制下，日本車也是透過在美設廠的方式進入美國市場。

劉瀾昌說，實際上中國已在匈牙利等國投資建廠生產電池，完全可用設廠作為關稅替代方案，也能推動歐洲電動車的發展。

劉瀾昌分析，歐洲清楚中國市場龐大，也不願打貿易戰，而且歐洲電動車發展落後，中國電動車有技術優勢，中歐本來就有合作可能。即使提案通過，後續仍有較大博弈空間。

他認為，由於美歐保護支柱產業和生產商，因此加關稅已成趨勢，但相信中方已做好準備，透過具體措施將不利影響降到最低，例如中國車企可利用價格優勢轉向一帶一路沿線市場，包括東南亞、南美洲和非洲。

歐盟是僅次於中國的全球第二大電動汽車市場，汽車業為歐盟27國提供近1300萬個工作機會。隨著中國電動車的發展，歐盟去年從中國進口的電動汽車達115億美元，較2020年的16億美元大幅增長。中國品牌目前在歐洲電動汽車市場市占率約19%。

歐盟 美國 電動汽車

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