歐盟將對中國電動車加稅 德汽車業受波及籲持續談判

歐盟昨天通過對中國進口電動車加徵反補貼稅一案，不僅懲罰向歐洲出口汽車的中國電動車製造商，也波及德國汽車製造商。大廠BMW、賓士與福斯紛紛出面呼籲歐盟執委會與中國在未來幾週內繼續談判。

自2018年以來，德國汽車製造商在中國生產的汽車數量已經超過德國。BMW、賓士與福斯分別在中國設有汽車製造工廠，專門生產汽車供應出口需求，未來從中國進口到歐洲的電動車也必須支付額外附加關稅。

BMW集團董事長齊普策（Oliver Zipse）表示，今天（4日）的投票對歐洲汽車工業來說是一個致命的訊號，「現在需要一個快速的談判解決方案，以防止貿易衝突，否則最終只是輸家。」德國在歐盟成員國投票時投下反對票，「是一個重要的訊號，也增加與中國取得解決方案的機會。」

賓士汽車集團執行長康林松（Ola Källenius）表示，「我們相信懲罰性關稅長期削弱產業競爭力。」自由貿易和公平競爭確保繁榮、成長和創新力。歐盟執委會企圖加徵懲罰稅是一個錯誤，可能造成長遠負面的後果。

福斯汽車集團在聲明中表示，「我們呼籲歐盟執委會和中國政府，為一個政治上的解決方案有建設性地繼續談判。」共同目標必須是防止任何保護性關稅，以防止貿易衝突。福斯也認為，「針對性的關稅是錯誤的做法」，同時無助提升歐洲汽車工業的競爭力。

德國汽車工業協會（VDA）會長穆勒（HildegardMüller）表示，德國汽車工業在中國的汽車銷售量是中國在德國的100倍。「我們是一個全球性產業，我們70%的工作機會仰賴著它。」從中國向歐盟出口的德國與歐洲車商將承擔比來自中國與美國的個別競爭對手更高的關稅，「這令人難以理解，且缺少目標導向。」