Meta推AI影像生成工具 挑戰OpenAI模型Sora

生成式人工智慧（AI）模型競爭激烈，Facebook母公司Meta今天推出AI影像生成工具Movie Gen，使用者能以文字提示或圖片來生成影片。創建ChatGPT的OpenAI年初才推出同類型模型Sora。產品目前都尚未正式對外開放。

將自己的大頭照上傳，給予AI模型文字提示，就能化身成騎白馬的女牛仔或是實驗室裡的科學家。這是Meta推出的Movie Gen所生成的個性化影片功能。

Meta今天於官網上秀出AI影像生成工具，並強調AI工具不能取代動畫師和藝術家的工作，而是幫助大眾以創新方式表達自己，並且提供更多人機會。

生成式AI領跑者OpenAI今年初才推出Sora模型，也是輸入幾行文字即可產生高度逼真的影片片段，生成長達1分鐘的影片，許多YouTuber及內容創作者懷疑，自己是否將成為被演算法取代的最新職業。模型至今尚未對消費者開放。

英國「金融時報」（The Financial Times）報導，Meta計劃將影片生成工具提供給好萊塢電影製作人、藝術家，還有網紅等具影響力人士，幫助他們在社交平台上創作內容，不過預計模型最早要明年才會整合到其他平台供一般用戶使用。

Meta產品副總裁海斯（Connor Hayes）表示，目前如果用戶在Instagram上使用影片編輯或影片生成功能，可能會發現速度不如預期，「我們可以想像，這些AI模型在Reels創作和編輯方面會非常強大，這是我們正在探索的應用方向」。

生成式AI模型市場競爭激烈，Meta和OpenAI之外，Google子公司DeepMind今年也推出Veo，讓創作者註冊使用。Google計劃在未來將部分功能整合至YouTube Shorts等產品當中。此外，AI影片生成新創公司Runway也推出類似的工具。

Meta表示，盲測結果顯示，經由Movie Gen生成的影片，在「整體品質、動作、自然度和一致性」方面超越競爭對手。

科技公司近來相繼推出生成式AI模型引發安全性爭議。前OpenAI技術長穆拉提（Mira Murati）日前接受「華爾街日報」訪問時，對訓練資料的來源回答過於含糊，曾遭致外界質疑。Meta則指出，其模型是基於「授權和公開可用的數據」進行訓練，但並未提供進一步的細節。

Meta亦表示將持續徵求電影製作人和創作者的意見，並將替模型生成的所有影片加上浮水印，避免版權相關問題、以及可能出現的深偽（deepfake）問題。

海斯表示：「這些都是我們必須解決的挑戰之一，也是為何目前（AI模型）只當作研究成果來發布的一個重要原因。」