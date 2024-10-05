美東港口自動化談判議題 難解

美東與墨灣港口工人的罷工於3日暫時落幕，暫時緩解了美國供應鏈的眼前威脅，然而勞資雙方面對人口老化與勞動短缺的前景，對於「自動化」這項長期趨勢，才是棘手的難解爭議。

專家指出，美東罷工是勞動力老化、新舊世代對工作看法歧異及自動化等因素交匯下，所釀成的一場完美風暴。

亞特蘭大聯準銀行的報告顯示，2019年來，美國25歲至54歲的勞工數量幾乎沒有變化，65歲以上勞工卻增加了近500萬人，而碼頭工人是勞力密集產業，退休年齡比白領勞工更早，很快就會面臨年輕勞工不足以替補退休者的困境。

即便雇主強調港口工人待遇優渥、穩定性高，但工時不確定、體力負荷大的特性，始終難以吸引重視工作與生活平衡的年輕世代，港口營運商試圖透過自動化提升效率，降低對人力的依賴，又遭遇國際碼頭工人協會（ILA）的強力抗拒。

然而，自動化的趨勢不會就此停下。麻省理工學院（MIT）交通與物流中心主任謝菲說，美國以外的港口讓人一窺ILA不願實現的未來：荷蘭鹿特丹港有載運貨物的自駕卡車、新加坡也有自動化的起重機。

在這種背景下，美國或許能向歐洲取經。歐洲碼頭工會已協商出面對自動化的保護條款，勞工在容許特定水準的自動化之餘，雇主也不得因自動化而裁員。

不過， 歐洲工會還在當前的合約協商中，談判自動化相關議題，因為自動化減少了勞力密集度較低的勞工需求，引發職涯長短的憂慮，畢竟勞工無法一直做最勞力密集的工作到67歲。