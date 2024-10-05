美就業轉熱 經濟有望軟著陸

美國勞工部4日公布，9月非農業就業人數增加25.4萬人，遠高於市場預估的15萬人，及8月的15.9萬人（上修數），且是3月來最大增量；7、8兩月就業人數共上修7.2萬人。

9月失業率再度下降0.1個百分點，重返6月的4.1%低水位，也低於經濟學家預測；勞動參與率持平為62.7%，符合預估。就業不足率從7.9%下降到7.7%，顯示全職人數增加，就業市場轉熱。

美國就業變動

美國9月各項就業數據強勁翻揚，就業人口大量增加，失業率持續下降，薪資升幅穩健，且都高於預估，進一步緩解勞動市場走軟的疑慮，提高了經濟軟著陸的希望，聯準會（Fed）11月降息1碼的機率則猛升至超過九成。

美國股匯4日早盤同步走揚，道瓊工業指數一度漲逾200點，美元強升0.6%至102.643，為七周高點，美債價格下跌，2年期公債殖利率走高16個基點到3.87%，10年期公債殖利率走高9個基點到3.94%。

依據勞工部數據，9月平均時薪比去年同期上升4%，月升比成長0.4%，都高於市場預期。平均每人每周工時減少0.1小時，為34.2小時，低於預估的34.3小時。

經濟學者指出，9月就業數據超強，使勞動市場迅速降溫的疑慮得以緩解，讓經濟軟著陸的情景更為明亮，但通膨也難以快速下降，因此Fed於9月降息2碼之後，11月初會議時降息1碼的機率升高。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期11月降息1碼的機率猛升至91%，降2碼的機率下滑至9%。

展望10月就業情況，可能會受到9月波音飛機工廠約3.3萬名員工罷工的影響，至於10月初碼頭工人罷工三天，可能不會對就業數據造成直接衝擊，但颶風海倫狂襲西南部地區，道路及電力受損嚴重，可能傷及10月就業數據。