美東港口罷工落幕運價看跌 全球航運股應聲重挫

美國東岸與墨西哥灣港口勞資雙方3日宣布達成一項臨時協議，將延長之前已到期的合約到明年1月15日，讓持續三天的罷工行動暫時落幕，資方也同意未來六年加薪62%，將與工會協商。港口於4日恢復開放。

分析師指出，美東港口中止罷工，可能導致航運運價下跌，全球航運類股4日盤中應聲重挫，馬士基（Maersk）跌逾6%，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）暴跌逾12%，川崎汽船收盤重挫9.7%，南韓HMM跌6.6%。台股中的長榮（2603）、陽明、萬海昨天均大跌。

美東罷工以來的排隊船數

代表約4.5萬名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）3日發表共同聲明表示，將延長已於9月底到期的主要合約期限到明年1月15日，罷工的工人將重返工作崗位，港口也在4日恢復開放。消息人士透露，白宮已私下施壓資方提出更優渥的新條件。

芝加哥供應鏈管理業者project44估算，雖然罷工只持續三天，但累積的貨櫃可能要花超過一個月時間消化，還要一段時間港口才能完全重新開放。

勞資雙方將重新協商新的長期協議，條件包括未來六年加薪約62%，幅度高於資方在罷工前開出的約50%，但略少於勞方要求的77%。美東港口勞資雙方將利用這項臨時協議所爭取到的時間，商討其他議題，包括港口的自動化設備使用。

這項協議化解了美東與墨彎47年來首見的罷工，讓從緬因州到德州的36座港口貨櫃碼頭得以開放。彭博資訊分析師表示，美東與墨灣港口罷工中止，將緩解供應鏈與通膨風險，也可能帶動航運費率、以及馬士基與赫伯羅德等航商的營收下滑，且運價本季可能還有下跌空間。摩根大通也表示，這72小時的罷工對經濟的連鎖效應有限，預期運價將恢復正常。

在罷工結束後，美東與墨灣港口接下來還需要時間消化積累在碼頭、以及持續卸貨的貨櫃。過去三天來，至少43艘貨櫃輪在各港口外排隊，之後將有更多船隻陸續抵達。