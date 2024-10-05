澄清未施壓日銀 石破茂一席話催升日圓

日本新任首相石破茂3日澄清，他並非在對日本銀行（央行）的貨幣政策施壓，表示他的立場與日銀總裁植田和男一致，也就是在調整利率前，應先評估市場情勢，暗示這位日本新領袖還在摸索與市場溝通之道，他支持貨幣政策正常化的立場可能未改變，日圓兌美元匯率4日盤中一度強升0.7%。

石破茂說，他2日在和植田見面時，植田向他解釋目前貨幣情勢依然非常寬鬆，日銀有充足時間，能在做出任何利率調整前，評估政策的影響，「這也是我的理解」。這番話暗示他還在摸索與市場溝通之道，希望在本月將改選眾議院之際，於支持貨幣政策寬鬆及避免損及央行獨立性間取得平衡。

日圓兌美元4日盤中一度升值0.7%，升幅稍後縮小至0.2%，報146.59日圓兌1美元。

石破茂在和植田開會後表示，日本經濟還沒有為進一步升息做好準備，如此直言不諱的發言拖累日圓重貶。

不過，他在當選自民黨總裁前，曾表示支持日銀的貨幣政策正常化進程，以支撐疲軟的日圓，促使一些市場人士認為他接任首相後，將支持日銀繼續升息。

日本新任經濟再生擔當大臣赤澤亮正4日表示，日銀調整貨幣政策的時機，應與政府擺脫通縮的更廣泛目標一致。日銀前決策委員政井貴子同日受訪時表示，隨經濟狀況繼續改善，日銀將持續尋找再次升息的最佳時機。