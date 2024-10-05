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日本新任首相石破茂擬定經濟措施 擺脫通縮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本新任首相石破茂4日在國會發表首場施政演說時表示，他已責成內閣擬定一套經濟刺激措施方案，以緩解生活成本對一般家庭的負擔，並且支持成長，達成新政府擺脫通縮的首要任務。他在演說中未提到「亞洲北約」，也暗示先前的反核立場已軟化。

石破茂說，「我們現在必須支持受生活成本上升所苦的人民，直到建立薪資增幅超越通膨、並驅動資本支出的正面成長循環」，「我將果斷終結通縮，為我們的經濟建設一個未來」。此前，日本內閣官房長官林芳正表示，石破茂已指示內閣制定全面的經濟措施，並計劃在27日眾議院改選後，向國會提交追加預算，作為刺激方案的財源。

石破茂表示，這套刺激措施將由經濟再生擔當大臣赤澤亮正主導，並與自民黨合作，內容將包括發放現金給低所得家庭及補助地方政府，他也承諾會在2030年前提高全國最低時薪到1,500日圓（10.24美元），高於目前的1,055日圓。彭博資訊引述內閣府擘劃刺激措施的文件指出，日本當局將試圖幫助家庭更節能，同時支持地方經濟。

他也說，他下周將解散眾院，籌備27日的選舉，這番演講也形同是在宣揚政見，以爭取選民支持。彭博資訊指出，提出追加預算以提振經濟並爭取公眾支持，已幾乎成為日本每年例行公事，卻也會加重日本債務負擔。

石破茂也說，日本將確保核能反應爐的要求，創建最佳能源組合，以滿足日增用電需求。相較下，他先前主張日本應逐步降低對核能的依賴至零，並擴大使用再生能源。

內閣 日本 核能

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