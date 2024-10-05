全球糧價升幅 18個月最大

最新數據顯示，在以糖價為首的大宗商品價格全面上漲下，9月全球糧價較8月躍漲3%，增幅達到18個月來最高。

根據4日公布的數據，這個由聯合國農糧組織（FAO）創設的食品價格指數，9月達到2023年7月來最高的124.4點。月增幅為3%，是2022年3月以來最大；年增幅則為2.1%。

糖價指數月比躍增10.4%至125.7點，主因是巴西的作物前景惡化，以及對印度政府決定解除限制甘蔗用於乙醇生產的擔憂，這可能影響印度的出口供應。

巴西正面臨當地史上最嚴重的乾旱。自2023年下半年來，全巴西近60%地區都遭受過不同程度的乾旱，使砂糖供應備受威脅。

紐約粗糖期貨價格在9月飆漲16%，且這波漲勢目前已持續到10月，交易價格逼近逾七個月來高點。做為全球數一數二大農作物出口國，巴西農業遭遇的問題都將對全球食品價格造成連鎖效應。

而且更糟糕的是，因為氣候變遷，巴西乾旱正在逐漸常態化。聖保羅顧問公司LCA資深經濟學家波赫斯表示，巴西自2012年來一直面臨「長期且嚴重的乾旱」，這個問題已導致巴西每年國內生產毛額（GDP）損失0.8%至1.6%。

「2012年至今累積損失超過10%」，「對這個農業占近四分之一GDP的經濟體來說是嚴重問題」。