全球糧價升幅 18個月最大

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

最新數據顯示，在以糖價為首的大宗商品價格全面上漲下，9月全球糧價較8月躍漲3%，增幅達到18個月來最高。

根據4日公布的數據，這個由聯合國農糧組織（FAO）創設的食品價格指數，9月達到2023年7月來最高的124.4點。月增幅為3%，是2022年3月以來最大；年增幅則為2.1%。

糖價指數月比躍增10.4%至125.7點，主因是巴西的作物前景惡化，以及對印度政府決定解除限制甘蔗用於乙醇生產的擔憂，這可能影響印度的出口供應。

巴西正面臨當地史上最嚴重的乾旱。自2023年下半年來，全巴西近60%地區都遭受過不同程度的乾旱，使砂糖供應備受威脅。

紐約粗糖期貨價格在9月飆漲16%，且這波漲勢目前已持續到10月，交易價格逼近逾七個月來高點。做為全球數一數二大農作物出口國，巴西農業遭遇的問題都將對全球食品價格造成連鎖效應。

而且更糟糕的是，因為氣候變遷，巴西乾旱正在逐漸常態化。聖保羅顧問公司LCA資深經濟學家波赫斯表示，巴西自2012年來一直面臨「長期且嚴重的乾旱」，這個問題已導致巴西每年國內生產毛額（GDP）損失0.8%至1.6%。

「2012年至今累積損失超過10%」，「對這個農業占近四分之一GDP的經濟體來說是嚴重問題」。

印度 巴西 指數

延伸閱讀

日經調查：中國第3季GDP降至4.6%

人民幣跨境交割規模跳升 聯手巴西、俄羅斯、印度加速去美元化

中東衝突升級可能影響巴西經濟

礦業巨頭Vale攜手GEP 開拓巴西綠氫商機

相關新聞

美東港口罷工落幕運價看跌 全球航運股應聲重挫

美國東岸與墨西哥灣港口勞資雙方3日宣布達成一項臨時協議，將延長之前已到期的合約到明年1月15日，讓持續三天的罷工行動暫時...

AI泡沫何時爆？專家稱在「這年」爆裂前 美股表現將再領先全球

美國股市近幾個月的表現比全球股市遜色，市場觀察家認為是四大因素使然，但隨著聯準會（Fed）啟動降息循環，人工智慧（AI）...

美就業轉熱 經濟有望軟著陸

美國勞工部4日公布，9月非農業就業人數增加25.4萬人，遠高於市場預估的15萬人，及8月的15.9萬人（上修數），且是3...

拜登一句話 國際油價應聲漲

在以色列準備對伊朗採取報復行動之際，美國總統拜登表示，美國正與以色列討論以方空襲伊朗石油設施的可能性。拜登話一出，國際油...

祖克柏躍全球第二富豪

隨著臉書母公司Meta Platforms股價持續攀升，現年40歲的共同創辦人兼執行長祖克柏財富大增，他的排名在3日超越...

全球糧價升幅 18個月最大

最新數據顯示，在以糖價為首的大宗商品價格全面上漲下，9月全球糧價較8月躍漲3%，增幅達到18個月來最高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。