拜登一句話 國際油價應聲漲

在以色列準備對伊朗採取報復行動之際，美國總統拜登表示，美國正與以色列討論以方空襲伊朗石油設施的可能性。拜登話一出，國際油價3日應聲上漲5%。高盛表示，若以色列的報復重創伊朗的原油生產，油價可能每桶飆漲20美元。

在以色列1日遭遇伊朗大規模空襲後，市場擔心以色列可能攻擊伊朗的石油產業，予以報復。拜登3日在白宮被記者問及，他是否支持以色列空襲伊朗石油設施，他答道：「我們正在討論那件事。」拜登發表上述評論後，外界對中東局勢的擔憂促使油價上漲。

國際油價4日再度走高，西德州原油11月期貨盤中上漲0.4%，報每桶74美元，布蘭特原油12月期貨揚升0.5%，達到每桶78.19美元。

衛星圖像顯示，伊朗國家油輪公司旗下一些油輪，已撤離了伊朗重要的哈格島石油港周圍的水域。

高盛全球大宗商品研究部門共同主管史楚溫說：「如果伊朗產量持續減少100萬桶／日，明年的油價高峰將是每桶漲約20美元。」

他表示，這是假設石油輸出國組織及其盟國並未增產以因應這場危機。若沙烏地阿拉伯和阿聯等主要OPEC+成員國抵銷部分減損的產量，油價的漲勢可能略低於每桶10美元。

產業觀察家紛紛警告，供應面臨真正威脅。如果伊朗石油基礎設施成為以色列的攻擊目標，估計4%的世界原油供應可能岌岌可危。

MST Marquee資深能源分析師卡沃尼奇認為，經手伊朗90%原油出口的哈格島恐成為目標，更大的擔憂是這是更廣泛衝突的開端，恐影響荷莫茲海峽的航行安全。

惠譽解決方案旗下研究機構BMI在2日發布的報告說，如果爆發全面戰爭，布蘭特原油價格可能會飆升至每桶100美元，一旦荷莫茲海峽關閉，油價可能漲至每桶150美元、甚至更高。