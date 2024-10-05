祖克柏躍全球第二富豪

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

隨著臉書母公司Meta Platforms股價持續攀升，現年40歲的共同創辦人兼執行長祖克柏財富大增，他的排名在3日超越了亞馬遜創辦人貝佐斯，首度成為全球第二有錢的人。

根據彭博億萬富豪指數，祖克柏的淨資產3日增加34億美元，達到2,062億美元，比貝佐斯多出11億美元，較特斯拉執行長馬斯克少了近500億美元。祖克柏對元宇宙的押注，起初看起來是大失策，卻在最近幾個月獲得回報。

自Meta公布第2季銷售優於預期，並宣稱將開發AI聊天機器人所需的大型語言模型後，股價已大漲23%。Meta股價3日收在歷史新高的582.77美元，4日早盤繼續上漲，今年來漲幅約68%。

祖克柏擁有Meta的13%股份，今年迄今，他的財富增長780億美元，增幅在彭博億萬富豪指數追蹤的全球前500大富豪裡稱冠，這使得他上升了四個名次。

在彭博億萬富豪指數中，目前排在第四的是精品集團路易威登（LVMH）創辦人阿諾特，他的淨資產為1,933億美元；第五是甲骨文（Oracle）董事長艾里森，他的資產淨值為1,788億美元。比爾蓋茲則以1,611億美元位居第六。值得注意的是，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳排在第13，身價為1,075億美元。

指數 祖克柏 資產

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