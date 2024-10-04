快訊

暴雨炸金山！朱銘美術館作品全泡水中 館方宣布休園：損失難估計

京華城所在土地遭聲請扣押 她稱北檢「放大絕」了

NVIDIA股價不振害的？今年主動型股票投資績效不如標普500指數

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
瑞銀估計，美國大型股主動管理基金今年迄今的績效比大盤標普500指數少了2.1個百分點，其中光是輝達一檔股票就占了1.43個百分點。路透
瑞銀估計，美國大型股主動管理基金今年迄今的績效比大盤標普500指數少了2.1個百分點，其中光是輝達一檔股票就占了1.43個百分點。路透

儘管許多投資人和分析師保證，今年主動型資產管理業者的表現將會相當亮眼，但這些選股者的績效卻再次落後於股市大盤指數，原因可能出在輝達（Nvidia）這一檔股票。

根據英國金融時報（FT）的市場及金融部落格（FTAV），基金業者今年的績效相當不錯，瑞銀（UBS）指出，扣除費用後，今年主動型大型股美國股票基金平均漲幅達20%。如果繼續維持這種表現，2024年的績效可望躋身歷來最佳之一。

問題是，在計入股利後，標普500指數今年來截至上周的報酬率為22.1%，而根據瑞銀的數據，主動型投資的報酬率比標普500指數少了2.1個百分點，是至少2019年以來的最大差距。

某些表現異常出色的類股往往也可能會毀掉基金業者一整年的表現，但在2024年，拖累其績效者不是類股、也不是整體大型股，而是輝達（Nvidia）這一檔股票。

瑞銀估計，美國大型股主動管理基金今年迄今的績效比大盤標普500指數少了2.1個百分點，其中光是輝達一檔股票就占了1.43個百分點，是另外九大拖油瓶總和的兩倍多。輝達股價自6月觸頂以來一直在坐翹翹板，目前的價位仍比當時的高峰低約13%。

NVIDIA 報酬率 指數 績效 輝達

延伸閱讀

貿聯營收／9月1.44億美元、年增6.94% 出貨量回升

OpenAI籌得鉅額資金 預示NVIDIA和台積電大單要來了？

瓜分英特爾的贏家們

美股三大指數收低 觀望就業和中東局勢 輝達率費半上漲

相關新聞

NVIDIA股價不振害的？今年主動型股票投資績效不如標普500指數

儘管許多投資人和分析師保證，今年主動型資產管理業者的表現將會相當亮眼，但這些選股者的績效卻再次落後於股市大盤指數，原因可...

9月就業報告顯示美國經濟穩健 美股早盤漲逾200點

美股4日早盤上漲，因為至關重要的非農就業報告顯示，上月就業人數高於市場預期，失業率則比預期要低，顯示美國目前經濟狀況依然...

AI泡沫何時爆？專家稱在「這年」爆裂前 美股表現將再領先全球

美國股市近幾個月的表現比全球股市遜色，市場觀察家認為是四大因素使然，但隨著聯準會（Fed）啟動降息循環，人工智慧（AI）...

陸對歐盟國家仍有脅迫力 學者分析：進口電動車加稅算「慘勝」

歐中貿易角力寫下新頁，歐盟執委會在獲盟國足夠支持下，將對大陸進口電動車加徵最高35.3%反補貼稅至少5年，預示了歐盟新一...

美9月非農新增就業超預期、失業率續降 勞動市場走軟疑慮消除殆盡

美國9月就業報告各項數據強勁翻揚，且明顯超越預估，使勞動市場走軟的疑慮消除殆盡；不僅就業大量增加，失業率也續降，薪資升幅...

零件短缺Rivian下修全年產量預測 盤前股價跌逾9％

Rivian公司4日表示，由於正在努力因應零件短缺和電動車需求成長放緩問題，該公司已大幅下修今年全年產量預測，而第3季的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。