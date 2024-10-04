NVIDIA股價不振害的？今年主動型股票投資績效不如標普500指數

儘管許多投資人和分析師保證，今年主動型資產管理業者的表現將會相當亮眼，但這些選股者的績效卻再次落後於股市大盤指數，原因可能出在輝達（Nvidia）這一檔股票。

根據英國金融時報（FT）的市場及金融部落格（FTAV），基金業者今年的績效相當不錯，瑞銀（UBS）指出，扣除費用後，今年主動型大型股美國股票基金平均漲幅達20%。如果繼續維持這種表現，2024年的績效可望躋身歷來最佳之一。

問題是，在計入股利後，標普500指數今年來截至上周的報酬率為22.1%，而根據瑞銀的數據，主動型投資的報酬率比標普500指數少了2.1個百分點，是至少2019年以來的最大差距。

某些表現異常出色的類股往往也可能會毀掉基金業者一整年的表現，但在2024年，拖累其績效者不是類股、也不是整體大型股，而是輝達（Nvidia）這一檔股票。

瑞銀估計，美國大型股主動管理基金今年迄今的績效比大盤標普500指數少了2.1個百分點，其中光是輝達一檔股票就占了1.43個百分點，是另外九大拖油瓶總和的兩倍多。輝達股價自6月觸頂以來一直在坐翹翹板，目前的價位仍比當時的高峰低約13%。