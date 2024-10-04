9月就業報告顯示美國經濟穩健 美股早盤漲逾200點

美股4日早盤上漲，因為至關重要的非農就業報告顯示，上月就業人數高於市場預期，失業率則比預期要低，顯示美國目前經濟狀況依然穩健，緩和了對勞動市場快速降溫的擔憂。

道瓊工業指數4日早盤上漲219點，或0.5%；標普500指數和那斯達克指數分別上漲0.7%和1.2%；費城半導體指數漲1.8%；台積電ADR跌0.4%。

美國勞工部表示，9月非農業就業人數增加25.4萬人，遠超過經濟學家預期；8月新增人數上修為15.9萬人。9月失業率則為4.1%，低於預期的4.2%。

Global X的ETF模型投資組合主管Michelle Cluver表示：「在一整個夏季的疲軟勞動數據後，這份數據令人放心，因為在健全勞動市場的支撐下，美國經濟仍具韌性。我們仍處於經濟利多就是股市利多的環境，軟著陸的可能性升高。」

美股4日盤中上漲，有望縮小本周因中東緊張升溫所致的失土。截至3日收盤為止，標普500和道瓊指數本周下跌0.7%，那斯達克則下跌1.1%。

國際油價再度上漲，本周以來累計漲幅近9%。在伊朗發射飛彈攻擊以色列、導致中東衝突加劇後，國際油價已持續走高。