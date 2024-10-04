華爾街日報：巴菲特疑準備大買日股 鎖定銀行、航運股
「華爾街日報」引述分析師報導，有愈來愈多跡象顯示，「股神」巴菲特（Warren Buffet）準備大舉投資日本股市，鎖定標的包括大型銀行股和航運類股。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，巴菲特的投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）看來即將透過發行一系列日圓債券，來籌得買進日本股票的資金。
報導援引彭博（Bloomberg News）指出，波克夏海瑟威4月已啟動一項日圓債券發售計畫，總規模達2633億日圓（約新台幣572億元），是這家公司2019年以來最大的日圓債券發售行動。
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