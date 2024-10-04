AI泡沫何時爆？專家稱在「這年」爆裂前 美股表現將再領先全球

美國股市近幾個月的表現比全球股市遜色，市場觀察家認為是四大因素使然，但隨著聯準會（Fed）啟動降息循環，人工智慧（AI）熱潮再起引領科技股上攻，美股表現相形見絀的情況可望改觀。

MarketWatch報導，凱投宏觀高級市場經濟學家德巴洛歇（Hubert de Barochez）指出，自6月中旬以來，MSCI美股指數報酬率低於5%，只有MSCI美股除外世界指數同時期漲幅（以美元計算）的一半。

四大因素導致美股最近表現失色

一、科技股漲勢落後

科技股在美國股市的占比較大，最近股價雖稍有反彈，但資訊科技（IT）類股在美國的跌幅遠甚於其他市場，而通訊服務類股在美國下挫，在別處卻不跌反漲。

美國科技股表現較差的原因之一，是經濟減緩讓投資人擔心這些公司的獲利成長難以為繼，考量許多公司的股價價位已臻「飽和」，更加深憂慮。

二、金融股占比較低

最近金融股漲幅可觀，反映殖利率曲線陡峭化改善銀行利潤率，以及投資人押注於經濟「軟著陸」，但金融股在美國股市所占的分量相對較低。金融股在MSCI美股指數的占比僅13%，在MSCI美股除外世界指數的占比則達到22%。

三、美元貶值

自6月中以來，追蹤美元對一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）跌幅逾3%。德巴洛歇指出，這使得世界其他股市以通用貨幣計價的報酬率為之一振。舉例來說，美股表現不如日股，一大驅動因素是日圓對美元挺升近8%，以致MSCI日本總回報指數報酬率以日圓計算呈現「小跌」局面，但以美元計價就變成「上漲近7%」。

四、陸股翻揚

北京當局多管齊下推出一系列刺激措施，激勵中國大陸股市大漲，MSCI中國指數6月中迄今飆漲將近30%（以美元計），也使美股同時期表現黯然失色。

據凱投宏觀研判，隨著美元進一步走軟、金融股續強、陸股延續漲勢，這些因素將持續影響華爾街的相對表現。

兩大助力有利美股重拾全球領先地位

但德巴洛歇預期美股表現將再度傲視全球。他說，那種展望「與往年Fed寬鬆循環的情況相符」，因為Fed啟動寬鬆循環，通常會帶動美股報酬率高於其他股市。

更重要的是，德巴洛歇預期，投資人將重燃對AI的熱忱，進而吹大股市泡沫。截至目前為止，AI熱潮大致有撐，因為科技公司獲利強勁、未來盈餘成長也看俏。換言之，目前市場尚未進入近似達康泡沫登峰造極時那種炒作過度的階段。

他認為，AI如同蒸汽機或網際網路，也是一種「通用技術」，可望掀起全球經濟變革，如果投資大眾也充分接納這種觀點，那麼投資人對AI的期待會更高，對AI概念股的評價也可能進一步提升，那可能引爆新一波AI股價漲勢，美股將是最大受益者。

AI泡沫恐在2026年爆裂

不過，德巴洛歇警告，AI泡沫可能在2026年爆裂，屆時美股表現可能最慘。