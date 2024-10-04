陸對歐盟國家仍有脅迫力 學者分析：進口電動車加稅算「慘勝」

歐中貿易角力寫下新頁，歐盟執委會在獲盟國足夠支持下，將對大陸進口電動車加徵最高35.3%反補貼稅至少5年，預示了歐盟新一屆期與大陸貿易磨擦加劇，而北京將大幅報復或專注繼續協商解方也倍受關注。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）拒絕提供4日上午27個歐盟國家非公開投票的票數結果和各國立場。

據路透社（Reuters）報導，法國、義大利、波蘭、荷蘭、丹麥、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、愛爾蘭、保加利亞等10國投票贊成，德國、匈牙利、斯洛伐克、斯洛維尼亞、馬爾他等5國反對，更有多達12國棄權，包括比利時、捷克、西班牙、葡萄牙、希臘、奧地利、瑞典、芬蘭、克羅埃西亞、賽浦勒斯、盧森堡和羅馬尼亞。

執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示，執委會欲對大陸進口電動車開徵決定性「反補貼稅」（Countervailing Duties）的方案在今天「獲得歐盟成員國的必要性支持」，意即接下來執委會將完成調查報告結論，在30日前刊登於歐盟公報並於隔日付諸施行。

歐盟執委會去年10月立案調查在大陸生產的電動車是否受大陸政府過度補貼，對象包括大陸車商及在大陸設廠的外商，結果發現從電池到出口物流，政府補貼涵蓋整個產業鏈，因此得以低價打進歐盟市場，造成不公平競爭。

執委會官員在匿名簡報會說明，根據不同車商受大陸補貼程度及對歐盟提供資料配合度，反補貼稅率最低為美國特斯拉（Tesla）大陸廠的7.8%，三大大陸車商比亞迪17%、吉利18.8%、國營上汽集團35.3%，其他車商在調查期間合作者將被加徵20.7%、不合作者35.3%反補貼稅。

換言之，因歐盟對進口電動車的一般關稅為10%，加計懲罰性關稅後的區間將為17.8%至45.3%。此仍遠低於美國、加拿大宣布對大陸電動車加徵至100%的關稅。

對於歐洲自家車商如德國福斯（Volkswagen）在大陸合資生產後銷回歐盟市場也將被加稅，執委會貿易官員解釋，反補貼稅的目的是為了保護在歐洲的生產，因此不論進口商是誰，只要有受不當補貼的事實根據就會被加稅。

歐盟一方面已同意徵收反補貼稅，另一方面仍在與中方協商解決方案。大陸進口商8月間曾向執委會提出最低進口價格承諾，以緩解低價競爭質疑，但遭拒絕，在大陸商務部長王文濤9月到布魯塞爾與執委會負責貿易的執委杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）談判後，歐中重啟協商。

吉爾在記者會解釋歐盟加稅決定無礙於協商的理由，是因為執委會「從來不是為了加稅才發動對大陸的調查，而是為了重建公平競爭的環境」，因此對於能否透過協商解決問題抱持開放態度。

他強調執委會是否接受大陸所提協商方案的條件，必須是完全符合世界貿易組織（WTO）規定、能有效解決補貼帶來的傷害，以及中方承諾須為可行且能確實監督。

不具名貿易官員解釋，未來與歐盟達成協商的車商，將獲停止加徵反補貼稅，但若日後被發現違反協商內容，就會被恢復加稅。歐盟正式課徵的反補貼稅依法將持續5年，屆期前再檢討是否續行。

歐媒昨日報導德國總理蕭茲（Olaf Scholz）動用總理指揮權，要求德國代表在今天投下反對票，此舉遭到前歐洲議會（European Parliament）議員、大陸議題要角包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在社群媒體X重批蕭茲作了「致命」決定、「可鄙」。

包瑞翰認為蕭茲不只枉顧更廣泛的德國產業利益，也在地緣政治上犯了錯誤，在北京遊說壓力下選擇屈服。他期待歐盟能展現更多骨氣。

智庫德國馬歇爾基金會（GMF）研究員巴爾金（Noah Barkin）在日前最新專欄分析，執委會和其他歐盟國家在內有德國、外有大陸的雙重密集壓力下，若順利通過加稅，將有兩個意義。

一是代表歐盟準備好要對大陸施加經濟槓桿力量，大陸得開始面對一個不像過去那般容易受其壓力影響的歐盟，同時歐盟也對美國釋出未來在大陸議題上合作的訊號。

二是代表德國動搖歐盟大陸政策的力量大幅減弱，蕭茲無法力挽狂瀾，與前總理梅克爾（AngelaMerkel）時代幾乎主導歐盟對中政策已大不相同。

不過，若法新社的票數訊息正確，多達12國的棄權票，某種程度代表大陸對歐盟國家仍有可觀的脅迫力，賣力調查一年多的歐盟執委會這局或許算「慘勝」。