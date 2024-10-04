美9月非農新增就業超預期、失業率續降 勞動市場走軟疑慮消除殆盡

美國9月就業報告各項數據強勁翻揚，且明顯超越預估，使勞動市場走軟的疑慮消除殆盡；不僅就業大量增加，失業率也續降，薪資升幅穩健，且都高於預估。綜合研判顯示就業市場再度降溫，聯準會（Fed）11月會議降息1碼的機率升高。

主要數據如下：

非農業就業人數增加25.4萬人，遠高於預估的15萬人，及8月時的15.9萬人（上修數），且7、8兩月增量也上修7.2萬人。

民間部門就業增加22.3萬人，高於預估的12.5萬人，及8月時的11.8萬人增量；製造業減少7千人，減幅也比8月時的2.4萬人縮小。

平均時薪月升幅維持在0.4%，高於預估的0.3%；比去年同期上升4.0%，高於預及8月時3.8%升幅。平均每人每周工時減少0.1小時，為34.2小時，低於預估的34.3小時。

失業率再度下降0.1個百分點，為4.1%，低於預估的4.2%；勞動參與率持平，為62.7%，也符合預估。

就業不足率從7.9%下降到7.7%，顯示全職人數增加，就業市場轉熱。