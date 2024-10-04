快訊

暴雨炸金山！朱銘美術館作品全泡水中 館方宣布休園：損失難估計

京華城所在土地遭聲請扣押 她稱北檢「放大絕」了

美9月非農新增就業超預期、失業率續降 勞動市場走軟疑慮消除殆盡

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國9月就業報告各項數據強勁翻揚，且明顯超越預估，使勞動市場走軟的疑慮消除殆盡。歐新社
美國9月就業報告各項數據強勁翻揚，且明顯超越預估，使勞動市場走軟的疑慮消除殆盡。歐新社

美國9月就業報告各項數據強勁翻揚，且明顯超越預估，使勞動市場走軟的疑慮消除殆盡；不僅就業大量增加，失業率也續降，薪資升幅穩健，且都高於預估。綜合研判顯示就業市場再度降溫，聯準會（Fed）11月會議降息1碼的機率升高。

主要數據如下：

非農業就業人數增加25.4萬人，遠高於預估的15萬人，及8月時的15.9萬人（上修數），且7、8兩月增量也上修7.2萬人。

民間部門就業增加22.3萬人，高於預估的12.5萬人，及8月時的11.8萬人增量；製造業減少7千人，減幅也比8月時的2.4萬人縮小。

平均時薪月升幅維持在0.4%，高於預估的0.3%；比去年同期上升4.0%，高於預及8月時3.8%升幅。平均每人每周工時減少0.1小時，為34.2小時，低於預估的34.3小時。

失業率再度下降0.1個百分點，為4.1%，低於預估的4.2%；勞動參與率持平，為62.7%，也符合預估。

就業不足率從7.9%下降到7.7%，顯示全職人數增加，就業市場轉熱。

失業 美國 聯準會 薪資 降息

延伸閱讀

央行拋匯阻貶 9月外匯存底降至5779億美元

債券降息還不漲已GG了嗎？ 網：00725B年化有7％…公債要久抱先改投等債

美股三大指數收低 觀望就業和中東局勢 輝達率費半上漲

美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

相關新聞

AI泡沫何時爆？專家稱在「這年」爆裂前 美股表現將再領先全球

美國股市近幾個月的表現比全球股市遜色，市場觀察家認為是四大因素使然，但隨著聯準會（Fed）啟動降息循環，人工智慧（AI）...

9月就業報告顯示美國經濟穩健 美股早盤漲逾200點

美股4日早盤上漲，因為至關重要的非農就業報告顯示，上月就業人數高於市場預期，失業率則比預期要低，顯示美國目前經濟狀況依然...

美9月非農新增就業超預期、失業率續降 勞動市場走軟疑慮消除殆盡

美國9月就業報告各項數據強勁翻揚，且明顯超越預估，使勞動市場走軟的疑慮消除殆盡；不僅就業大量增加，失業率也續降，薪資升幅...

華爾街日報：巴菲特疑準備大買日股 鎖定銀行、航運股

「華爾街日報」引述分析師報導，有愈來愈多跡象顯示，「股神」巴菲特（Warren Buffet）準備大舉投資日本股市，鎖定...

NVIDIA股價不振害的？今年主動型股票投資績效不如標普500指數

儘管許多投資人和分析師保證，今年主動型資產管理業者的表現將會相當亮眼，但這些選股者的績效卻再次落後於股市大盤指數，原因可...

陸對歐盟國家仍有脅迫力 學者分析：進口電動車加稅算「慘勝」

歐中貿易角力寫下新頁，歐盟執委會在獲盟國足夠支持下，將對大陸進口電動車加徵最高35.3%反補貼稅至少5年，預示了歐盟新一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。