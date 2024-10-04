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零件短缺Rivian下修全年產量預測 盤前股價跌逾9％

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
受到零件短缺影響，美國電動車新創Rivian下修全年產量預測。路透
受到零件短缺影響，美國電動車新創Rivian下修全年產量預測。路透

Rivian公司4日表示，由於正在努力因應零件短缺和電動車需求成長放緩問題，該公司已大幅下修今年全年產量預測，而第3季的交車量也低於分析師預期。

受此利空衝擊，這家電動車新創公司股價在盤前跌逾9%，這檔股票今年以來已下跌超過50%。

Rivian表示，該公司的R1 SUV和R1T皮卡，以及貨車所使用的零件，從第3季開始出現短缺現象，最近幾周短缺情況變得更嚴重。

Rivian現在預期，全年產量將在47,000輛至49,000輛之間，低於先前預測的 57,000輛。下調預測意味著該公司現在預期的汽車產量將比去年少。

隨著美國消費者因為高利率而改買較便宜的混合動力車，電動車需求成長放緩，整個產業連帶受到影響，美國電動車市場霸主特斯拉（Tesla）的上季交車量也未達預期。

亞馬遜支持的Rivian也在4月關閉其位於伊利諾伊州諾默爾的唯一生產工廠三周，以簡化其製造流程並削減電動皮卡和豪華休旅車的生產成本。

根據Visible Alpha對15名分析師的調查，Rivian表示，截至9月30日的第3季已交付10,018輛車，而先前預期是12,078輛。

但Rivian重申，今年全年的交車量將有50,500至52,000輛，而根據Visible Alpha的數據，分析師預期的交車數為53,491輛。

分析師 美國 電動車

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