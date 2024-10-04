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市場觀望中東局勢、靜待美國數據出爐 亞股大多收高

中央社／ 香港4日綜合外電報導
亞股今天多收高，市場觀望以色列對伊朗射飛彈將會做出何種回應，同時緊盯即將出爐的美國就業數據。示意圖／ingimage
亞股今天多收高，市場觀望以色列對伊朗射飛彈將會做出何種回應，同時緊盯即將出爐的美國就業數據。示意圖／ingimage

亞股今天多收高，大陸救市措施提振港股重拾漲勢，國際油價受中東危機疑慮影響飆漲後回穩，市場觀望以色列對伊朗射飛彈將會做出何種回應，同時緊盯即將出爐的美國就業數據。

法新社報導，自大陸上週頒布一系列提振經濟發展的措施以來，港股昨天首次出現漲多拉回，但投資人今天再度主導港股走向、使其重拾漲勢。

這個主要針對房地產業頒布的刺激措施，已激勵港股和大陸股市這段期間勁揚逾20%，顯示投資人期盼北京當局最終能重振經濟成長。

港股恆生指數今天收盤上漲2.82%，主要由科技股帶動；過去一週漲勢驚人的地產股反而走勢震盪，因為投資人靜待大陸股市開市，以便從中一窺未來動向。大陸適逢「十一黃金週」假期，這段時間休市。

其他亞股方面，東京、新加坡、首爾、威靈頓及馬尼拉收高；雪梨、台北及雅加達股市則收低。

投資人正在等待今天稍晚出爐的美國關鍵就業數據，期盼此數據能為聯邦準備理事會（Fed）是否考慮在10月決策會議再度降及降息幅度提供線索。

在中東，伊朗1日對以色列發射近200枚飛彈，外界對以色列將會做出何種回應的揣測，引發人們擔心這個地區可能爆發更大規模的衝突。

自伊朗飛彈攻擊引發石油供應疑慮以來，國際油價已大漲約10%，而大陸重振經濟的動力也可能帶動石油需求飆升。

中東 亞股 投資人 港股 美國

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