快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

聽新聞
0:00 / 0:00

為壓制通膨採取高利率政策 Fed帳面虧損逾2千億美元大關

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed持有美國公債的帳面虧損額已超過2,000億美元大關。路透
Fed持有美國公債的帳面虧損額已超過2,000億美元大關。路透

美國聯準會（Fed）3日公布的最新數據顯示，Fed持有美國公債的帳面虧損額已超過2,000億美元大關，達到2,012億美元。但官員強調，這不會損及Fed執行貨幣政策的能力。

這些虧損源自於Fed採取高利率政策，以壓制通膨。Fed將上述虧損記入遞延資產的會計科目中，必須先彌補完這些帳面虧損，才能開始將剩下的盈餘交給財政部。

Fed為了使市場短期利率與聯邦基金利率掛鉤，須對銀行存在Fed的準備金以及貨幣市場基金提供相同的利率。由於Fed支付的利息，遠超過手上公債的孳息收入，因此從兩年前Fed開始大幅升息之後，就已出現虧損。

Fed今年3月公布，2023年共虧損1,143億美元，創新高；Fed共支付給銀行1,768億美元的利息，附賣回操作也支付1,043億美元利息，而公債的利息收入僅1,638億美元。

以往Fed幾乎年年都有鉅額盈餘交給財政部；數據顯示，2011-2021年間Fed共交付近1兆美元的盈餘。

最近Fed開始降息，因此虧損速度將減緩，但預料需要好幾年才能補平帳面虧損，重新有盈餘能交付給財政部。

Fed迄今並未因為發生鉅額帳面虧損，而承受任何政治壓力，但令外界人士，尤其是一些前Fed官員備感震驚。

Fed 利息 升息 美國 降息

延伸閱讀

債券降息還不漲已GG了嗎？ 網：00725B年化有7％…公債要久抱先改投等債

人民幣跨境交割規模跳升 聯手巴西、俄羅斯、印度加速去美元化

房地合一稅 沒打到多屋族

央行萬字報告詳解！金磚國家「去美元化」 四央行「減美債、增黃金」

相關新聞

OpenAI籌得鉅額資金 預示NVIDIA和台積電大單要來了？

在美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI成功籌得鉅資、又獲得大筆的信用額度後，似乎預示AI晶片製造商將迎來大單。

為壓制通膨採取高利率政策 Fed帳面虧損逾2千億美元大關

美國聯準會（Fed）3日公布的最新數據顯示，Fed持有美國公債的帳面虧損額已超過2,000億美元大關，達到2,012億美...

15個未來關鍵字 1／核融合發電有好消息？二氧化碳回收變成一門生意？看能源產業新趨勢

核融合發電被視為新一代的發電方法，全球都朝向這個目標努力研發中。大阪大學新創企業EX-Fusion研發的是，使用雷射的核融合技術。該公司用雷射將燃料壓縮、加熱，引發核融合反應，這樣比其他核融合的方式更容易小型化，而且燃燒效率和燃油效率更好。

15個未來關鍵字 2／碳中和的王牌！新型態塑膠原料5年內大規模實驗，怎麼做出來？

日經TRENDY製作「預見未來」系列專題，很多發明或新科技，未來都可能對世界帶來影響，包括邁向小型化和高效率化的「雷射核融合」、載醫師到救急現場的「飛天急救車」、可成為社會儲備物資的「移動木造建築」等。從能源到寵物市場，找出預見「未來5年」最新關鍵字。

彭博調查：經濟學家預計美國9月新增非農就業小幅回升 失業率持穩

美國周五將公佈備受矚目的非農就業數據，經濟學家預計9月新增就業人數將小幅回升，失業率料持穩於4.2%，這將有助緩解對於就業市場惡化的擔憂。

AMD下周AI活動上秀產品 分析師：可望催動其股價漲勢

美國晶片大廠超微（AMD）下周將舉辦人工智慧（AI）活動，美國銀行（BofA）分析師認為，此舉有望重燃AMD股價的漲勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。