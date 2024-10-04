為壓制通膨採取高利率政策 Fed帳面虧損逾2千億美元大關

美國聯準會（Fed）3日公布的最新數據顯示，Fed持有美國公債的帳面虧損額已超過2,000億美元大關，達到2,012億美元。但官員強調，這不會損及Fed執行貨幣政策的能力。

這些虧損源自於Fed採取高利率政策，以壓制通膨。Fed將上述虧損記入遞延資產的會計科目中，必須先彌補完這些帳面虧損，才能開始將剩下的盈餘交給財政部。

Fed為了使市場短期利率與聯邦基金利率掛鉤，須對銀行存在Fed的準備金以及貨幣市場基金提供相同的利率。由於Fed支付的利息，遠超過手上公債的孳息收入，因此從兩年前Fed開始大幅升息之後，就已出現虧損。

Fed今年3月公布，2023年共虧損1,143億美元，創新高；Fed共支付給銀行1,768億美元的利息，附賣回操作也支付1,043億美元利息，而公債的利息收入僅1,638億美元。

以往Fed幾乎年年都有鉅額盈餘交給財政部；數據顯示，2011-2021年間Fed共交付近1兆美元的盈餘。

最近Fed開始降息，因此虧損速度將減緩，但預料需要好幾年才能補平帳面虧損，重新有盈餘能交付給財政部。

Fed迄今並未因為發生鉅額帳面虧損，而承受任何政治壓力，但令外界人士，尤其是一些前Fed官員備感震驚。