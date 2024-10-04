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OpenAI籌得鉅額資金 預示NVIDIA和台積電大單要來了？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
OpenAI 2日宣布，在新一輪籌資中募得66億美元，這可能暗示晶片業將獲得大筆訂單。 路透
OpenAI 2日宣布，在新一輪籌資中募得66億美元，這可能暗示晶片業將獲得大筆訂單。 路透

在美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI成功籌得鉅資、又獲得大筆的信用額度後，似乎預示AI晶片製造商將迎來大單。

OpenAI 2日正式宣布，在新一輪籌資募得66億美元，使估值達到驚人的1,570億美元，這代表著，該公司若與標普500成分股相比市值，可排第65名；康凱斯特今年預估營收為1,230億美元，OpenAI只有37億美元。OpenAI之後又表示獲得40億美元的新循環信用額度。

OpenAI的驚人估值，顯示投資人押注的是該公司的未來發展。但為了達到這個目標，OpenAI將需要強化運算能力，持續打造能驅動其事業發展的大型語言模型（LLM）。這可能會是這筆新籌得資金的主要用途，也代表著晶片製造商、伺服器製造商和其他AI基礎建設關鍵組成零組件的製造商，未來都將獲得更大量的訂單。

晶片製造商也成為3日少數股價明顯大漲的科技股之一。AI運算所需的繪圖處理器（GPU）兩大主要製造商輝達（NVIDIA）和超微（AMD），3日分別大漲3%和近2%。輝達執行長黃仁勳2日接受CNBC訪問談到，下一代的Blackwell系統需求「瘋狂」，也有助輝達大漲。

其他AI基建主要廠商3日股價也都走揚，像是博通（Broadcom）、美光（Micron）、戴爾（Dell）和Arista Networks。

鑒於輝達在AI晶片和AI應用設計軟體的領導地位，該公司將成為最大受益者；輝達也參與OpenAI這輪籌資。輝達資料中心在明年1月止的今年度營收預料將達到近1,100億美元，比去年的475億美元翻增逾一倍，更比超微今年的資料中心營收預估高出約七倍。

Raido Free Mobile分析師溫德瑟表示，OpenAI新籌得的66億美元，推測將有一大部分最終會進到輝達口袋，再度凸顯這是直接投資生成式AI的唯一合理方式，而台積電是輝達的主要供應商。OpenAI籌得的數十億美元也將使AI交易繼續維持活力好一陣子。

NVIDIA OpenAI 台積電 晶片

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