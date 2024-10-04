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AMD下周AI活動上秀產品 分析師：可望催動其股價漲勢

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
AMD下周的AI活動，可能重燃其股價漲勢。路透
AMD下周的AI活動，可能重燃其股價漲勢。路透

美國晶片大廠超微AMD）下周將舉辦人工智慧AI）活動，美國銀行（BofA）分析師認為，此舉有望重燃AMD股價的漲勢。

AMD預定在美東時間10月10日正午，於線上和線下舉辦「Advancing AI 2024」活動，預計展示Instinct加速器與EPYC伺服器處理器，並提供推動AI個人電腦（PC）進程的相關更新。

BofA分析師艾亞說，AMD下周的活動，將成為其股價「補漲的催化劑」。他說，若AMD的產品、例如Instinct MI300系列加速器與EPYC中央處理器（CPU）的願景可期，可望推升其股價。

AMD股票急需新的成長動能，該公司股價在3月7日攻上211.38美元，刷新收盤新高價後，迄今已下跌22%，昨（3）日收在162.85美元；今年來漲幅為12%，落後給那斯達克指數的19%。

晶片股正遭逢賣壓，原因是在類股輪動下，資金從高價科技股轉往小型股。華爾街人士也特別擔憂AMD，該公司除了遭遇輝達、英特爾等更大型公司的挑戰，還面臨AI晶片成長可能減弱與PC市場放緩的影響。

不過，艾亞信心滿滿地認為，對等待進場的投資人來說，AMD的活動可望燃起投資熱情。他對AMD的評級為「買進」，目標價為180美元。在去年12月7日的Advancing AI活動當日，AMD股價跳漲近10%。

AI AMD 人工智慧 分析師 科技股 超微

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